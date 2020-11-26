Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправними дії працівників НАЗК при складенні висновку про результати аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру та визнати неправомірними окремі його пункти.

Серед інших вимог позову – скасувати наказ НАЗК про зупинення державного фінансування статутної діяльності партії за четвертий квартал 2020 року.

Суд ухвалив рішення розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без оповіщення учасників справи.

При цьому ОАСК відмовився одразу забезпечити позов, зупинивши дію наказу до вирішення справи по суті, через те, що партія не надала відповідних доказів.