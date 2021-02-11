Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення Київської міської ради від 2016 року про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери та ще низки вулиць, проспекту, провулків у столиці. Міська влада готує апеляційну скаргу.

Про це йдеться в рішенні суду від 28 січня 2021 року, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зокрема, ОАСК скасував перейменування:

вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака;

вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;

вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала;

проспекту Московського на проспект Степана Бандери.

Позов подала громадська спілка “Громадський контроль і порядок”, обґрунтовуючи його тим, що рішення КМДА прийнято з порушенням термінів, встановлених законом України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”, а також наявні сумніви щодо правомірності процедури підрахунку голосів під час проведення голосування.

Крім того, назви вулиць Кутузова, Суворова, провулку Кутузова, проспекту Московського, на переконання позивача не підпадають під підстави перейменування з підстав, викладених у законі “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”, оскільки вказані прізвища відсутні у списку осіб, створеного Українським інститутом Національної пам`яті, які підпадають під дію положень зазначеного закону.

“Визнати незаконним та скасувати рішення Київської міської ради від 07.07.2016 року №559/559 “Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві”, – йдеться в рішенні суду.

Також суд стягнув на користь громадської спілки “Громадський контроль і порядок” 689 гривень судового збору.

У КМДА повідомили, що міська влада готує апеляційну скаргу. За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, рішення суду прийняте через чотири роки після подання позову і є абсолютно необґрунтованим.