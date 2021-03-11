Про це повідомляє пресслужба ОАСК.
“Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені у листі до Мін’юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність «Партії Шарія»”, – йдеться в повідомленні.
Суд розглядатиме справу по правилам спрощеного позовного провадження з викликом сторін. Судове засідання призначено на 6 квітня 2021 року.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки оголосила Анатолію Шарію про підозру за двома статтями: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Шарія викликали на допити на 22 та 25 лютого, проте він не з’явився. В СБУ розцінили неявку Шарія на допит як переховування від слідства.
- Голова правління ГО “ОПОРА” Ольга Айвазовська пояснювала, що те, що Служба безпеки України вручила підозру блогеру Анатолію Шарієві, не може бути причиною для припинення діяльності “Партії Шарія”.
- Житель Дніпра, на ім’я Віктор Шарій стверджує, що саме на його ім’я зареєстрована “Партія Шарія” і тепер він хоче відкликати свій дозвіл на реєстрацію.
- 25 лютого СБУ оголосила Анатолія Шарія у державний розшук після того, як він не з’явився для участі у допиті у якості підозрюваного.
- 2 березня стало відомо, що блогера Анатолія Шарія, підозрюваного у державній зраді, внесли до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.