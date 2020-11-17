Про це повідомляє пресслужба ОАСК.
“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Віктора Шарія до Міністерства юстиції України. Нагадаємо, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо не прийняття рішення про звернення до суду з адміністративним позовом про заборону діяльності політичної партії “Партія Шарія”, – йдеться у повідомленні.
Серед інших вимог позову – зобов’язати відповідача звернутись до суду з позовом про заборону вказаної партії.
Позивач зазначив, що він не є членом партії, не працює в ній та не входить до складу керівних органів партії і вважає, що використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватись без його згоди.
Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.
- Раніше п’ятий президент України, лідер партії “ЄС” Петро Порошенко виграв апеляцію у справі проти Анатолія Шарія, лідера “Партії Шарія”.