Про це йдеться у повідомленні ОЄОУ.
Відомо, що 30 березня офіційний представник міноборони РФ, генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що “українські націоналісти” використовують синагоги в Умані задля своїх цілей.
В ОЄОУ прокоментували такі звинувачення, зауваживши, що слова Конашенкова не відповідають дійсності, адже всі синагоги та єврейські об’єкти по всій Україні використовують за призначенням, тобто для реалізації релігійної діяльності чи допомоги членам єврейської общини та місцевому населенню.
В об’єднаній єврейській громаді України додали, що на опублікованому міноборони РФ фото, яке нібито має бути доказом присутності “націоналістів” у синагогах, видно, що ворота молитовного будинку зачинені та в ньому нікого немає.
“Фонд імені Рабі Нахмана в Умані підтверджує, що вказана у заяві синагога, яка є другою за розміром в Україні, зачинена з Рош-а-Шана, який святкували у вересні 2021 року, і з цього моменту не використовувалась”, – мовиться у заяві ОЄОУ.
- Нагадаємо, головний рабин України Моше Реувен Асман порівняв вторгнення Росії з Голокостом та прокоментував наміри РФ “денацифікувати” Україну.
- Раніше головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман запевнив, що російська пропаганда “зомбує” громадян РФ та “промиває їм мізки”.