Об'єднана єврейська громада України (ОЄГУ) зреагувала на заяву міністерства оборони РФ, що нібито синагоги в Умані використовують "українські націоналісти". В ОЄГУ наголосили, що всі синагоги та решта єврейських об'єктів на території України використовують лише за призначенням.

Про це йдеться у повідомленні ОЄОУ.

Відомо, що 30 березня офіційний представник міноборони РФ, генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що “українські націоналісти” використовують синагоги в Умані задля своїх цілей.

В ОЄОУ прокоментували такі звинувачення, зауваживши, що слова Конашенкова не відповідають дійсності, адже всі синагоги та єврейські об’єкти по всій Україні використовують за призначенням, тобто для реалізації релігійної діяльності чи допомоги членам єврейської общини та місцевому населенню.

В об’єднаній єврейській громаді України додали, що на опублікованому міноборони РФ фото, яке нібито має бути доказом присутності “націоналістів” у синагогах, видно, що ворота молитовного будинку зачинені та в ньому нікого немає.