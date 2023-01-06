Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) надали Україні другу партію генераторів, що містить 1 300 одиниць в межах загальної програми гуманітарної підтримки на 100 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України.

У відомстві зазначили, що команда Фонду держмайна вже зустріла їх і направляє до регіонів, які найбільше постраждали від військової агресії з боку РФ.

Відтак, генератори передадуть об’єктам критичної та соціальної інфраструктури: школам, дитячим садкам, медичним закладам та пунктам обігріву в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Києві.

Варто зазначити, що в грудні ОАЕ надали Україні перші 1 200 генераторів. Їх направили закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії – Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області.

Нагадаємо, що раніше в Об’єднаних Арабських Еміратах оголосили про передачу близько 2 500 генераторів Україні. Допомога охоплює 2 500 побутових генераторів. Кожен з них має потужність від 3,5 до 8 кіловатів.

Крім того, починаючи з 14 грудня 2022 року українська сторона домовилася про постачання понад 600 генераторів та трансформаторів на тлі складної ситуації в енергосистемі країни.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на підтримку України працює “ціла енергетична коаліція”. Відтак, згідно з домовленостями, Україна отримає: 7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії, Польщі; 543 генератори потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії, Іспанії; 24 трансформатори від Фінляндії; 45 трансформаторів від Азербайджану та 19 потужних генераторів від Ізраїлю.