Політичне об’єднання Разумкова ініціює кримінальне провадження проти Гогілашвілі

Міжфракційне об'єднання "Розумна політика" ініціює кримінальне провадження щодо поведінки вже колишнього заступника міністра внутрішніх справ із правоохоронцями на блокпості під час в'їзду до зони ООС на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Про це політик написав на сторінці у Facebook.

За його словами, МФО звертатиметься до Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань.

“Адже на оприлюднених відео ми бачимо злочин, а не просто аморальну поведінку — до співробітника правоохоронних органів застосовувалася фізична сила”, – заявив народний депутат від партії “Слуга народу” Дмитро Разумков.

Також нардеп висловив сподівання щодо швидшої реакції МВС на цю подію: “а не очікування, поки тема затихне”.

Нагадаємо, 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС. Він обурився, що силовики зупинили його автомобіль і попросили показати документи, а також, що його не впізнали. Як виявилося, на той час він заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Його дружина – Марія Левченко – помічниця президента України Володимира Зеленського. Згодом керівник Гогілашвілі Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі.

Також у Гогілашвілі раніше було російське громадянство та досвід роботи на боксера та депутата Держдуми Ніколая Валуєва. Як повідомляють ЗМІ, Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону. Там він проживав і працював у сфері реабілітації наркозалежних, зараз цією ж сферою він опікується і в українському Міністерстві внутрішніх справ. Жоден із цих фактів не зазначено в його офіційній біографії на сайті МВС.

Проте, крім офіційних пресрелізів, про діяльність МАА можна знайти й іншу інформацію, наприклад, про випадки викрадення людей, примусового утримання їх в “реабілітаційних центрах”, катування, обмеження можливості спілкуватись з рідними, побиття, примушування до вживання невідомих медпрепаратів тощо.

Як зазначалось у кількох журналістських розслідуваннях діяльності цієї організації, плата за місяць такої “реабілітації” може становити від 7 до 15 тисяч гривень. Про діяльність МАА можна знайти інформацію і в Єдиному державному реєстрі судових рішень, де також згадується про випадки незаконного позбавлення волі та утримання у “реабілітаційних центрах” з використанням фізичного та психологічного тиску.

Як виявилося, скандал на блок-посту при в’їзді в Донецьку область за участі Олександр Гогілашвілі не був першим. Наприклад, журналіст видання “Українська правда” Михайло Ткач опублікував відео, на якому Гогілашвілі їхав у супроводі кортежу з проблисковими маячками, коли його зупинили правоохоронці та попросили надати документи на перевірку.