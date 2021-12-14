Політичне об’єднання Разумкова ініціює кримінальне провадження проти Гогілашвілі

Про це політик написав на сторінці у Facebook.
За його словами, МФО звертатиметься до Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань.
“Адже на оприлюднених відео ми бачимо злочин, а не просто аморальну поведінку — до співробітника правоохоронних органів застосовувалася фізична сила”, – заявив народний депутат від партії “Слуга народу” Дмитро Разумков.
Також нардеп висловив сподівання щодо швидшої реакції МВС на цю подію: “а не очікування, поки тема затихне”.
Нагадаємо, 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС. Він обурився, що силовики зупинили його автомобіль і попросили показати документи, а також, що його не впізнали. Як виявилося, на той час він заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Його дружина – Марія Левченко – помічниця президента України Володимира Зеленського. Згодом керівник Гогілашвілі Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі.
Також у Гогілашвілі раніше було російське громадянство та досвід роботи на боксера та депутата Держдуми Ніколая Валуєва. Як повідомляють ЗМІ, Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону. Там він проживав і працював у сфері реабілітації наркозалежних, зараз цією ж сферою він опікується і в українському Міністерстві внутрішніх справ. Жоден із цих фактів не зазначено в його офіційній біографії на сайті МВС.
Проте, крім офіційних пресрелізів, про діяльність МАА можна знайти й іншу інформацію, наприклад, про випадки викрадення людей, примусового утримання їх в “реабілітаційних центрах”, катування, обмеження можливості спілкуватись з рідними, побиття, примушування до вживання невідомих медпрепаратів тощо.
Як зазначалось у кількох журналістських розслідуваннях діяльності цієї організації, плата за місяць такої “реабілітації” може становити від 7 до 15 тисяч гривень. Про діяльність МАА можна знайти інформацію і в Єдиному державному реєстрі судових рішень, де також згадується про випадки незаконного позбавлення волі та утримання у “реабілітаційних центрах” з використанням фізичного та психологічного тиску.
Як виявилося, скандал на блок-посту при в’їзді в Донецьку область за участі Олександр Гогілашвілі не був першим. Наприклад, журналіст видання “Українська правда” Михайло Ткач опублікував відео, на якому Гогілашвілі їхав у супроводі кортежу з проблисковими маячками, коли його зупинили правоохоронці та попросили надати документи на перевірку.
- 12 грудня у зв’язку зі скандалом президент України Володимир Зеленський закликав розглянути питання про звільнення Олександра Гогілашвілі.
- 13 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про звільнення Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.