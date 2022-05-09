Виробник переносних ракетних комплексів Javelin зазначає, що збільшення об’єму виробництва може зайняти декілька років.

Про це повідомляє американська телерадіомережа CBS, посилаючись на виробника зброї Lockheed Martin Corp.

В інтерв’ю журналістам генеральний директор компанії Джеймс Тайклет підкреслив, що наразі щорічний об’єм виробництва ПТРК Javelin, які допомогли Україні протистояти російському вторгненню, становить 2 100 одиниць.

Виробник планує збільшити цю кількість майже удвоє – до 4 000. На думку Тайклета, це може зайняти декілька місяців або навіть декілька років. Це пов’язано з необхідністю налагодити ланцюги постачання.

Гендиректор Lockheed Martin Corp наголосив, що минулого тижня президент США Джо Байден здійснив візит на одне з підприємств концерну у місті Трой (штат Алабама). Американський лідер подякував співробітникам компанії за допомогу в боротьбі України за свободу.