Колишні президенти США Барак Обама, Джордж Буш та Білл Клінтон добровільно і публічно вакцинуються проти коронавірусу, щоб підвищити рівень довіри громадськості до вакцини.

Про це повідомляє CNN.

Відомо, що політики зроблять щеплення щойно Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів дозволить масову вакцинацію.

Три президент впевнені, що їхня публічна вакцинація зможе переконати людей у цілому світі в тому, що це цілком безпечний процес, який забезпечить їх імунітетом.

Керівник апарату Буша Фредді Форд заявив, що 43-й президент звернувся до директора Національного інституту алергії та інфекційних хвороб і головного експерта з питань інфекційних хвороб Ентоні Фаучі та координатора реагування на коронавірус Білого дому Дебори Біркс з проханням повідомити йому, як він може допомогти просувати вакцину.

“По-перше, вакцини слід визнати безпечними та вводити їх пріоритетним категоріям населення. Потім президент Буш із задоволенням зробить це на камеру, дочекавшись своєї черги”, – розповів Форд.

У середу стало відомо, що Білл Клінтон також готовий публічно зробити щеплення для просування вакцини.

“Президент Клінтон неодмінно прийме вакцину, щойно вона стане йому доступна, виходячи з пріоритетів, визначених державними службовцями охорони здоров’я. І він зробить це в громадському місці, якщо це допоможе закликати всіх американців робити те саме”, – сказала Анджела Урена. .

Обама в інтерв’ю ведучому SiriusXM Джо Медісону сказав, якщо Фаучі констатував, що вакцина проти коронавірусу безпечна, то він йому вірить.

“Таким людям, як Ентоні Фаучі, якого я знаю і з яким я працював, я цілком довіряю. Отже, якщо Ентоні скаже мені, що ця вакцина безпечна і можна робити щеплення, щоб імунізувати себе від зараження коронавірусом, я абсолютно прийму її. Я обіцяю вам, що коли це буде зроблено для людей, які менш схильні до ризику, я зроблю це. Врешті, я можу вакцинуватися по телевізору або зняти це, просто щоб люди знали, що я довіряю науці”, – сказав він.

Сім’я Буша має довгу історію об’єднання разом з іншими президентами для просування основних справ. Батько та мати Буша, покійний колишній президент Джордж Буш-старший і Барбара Буш, здійснили комерційний рейс після терактів 11 вересня 2001 року, щоб зміцнити довіру громадськості до повторного польоту. Джордж Буш і Білл Клінтон працювали разом над збором коштів для районів, уражених ураганом “Катріна” у 2005 році, та з інших благодійних цілей у роки після їх президентства.

Тепер Барак Обама вирішив приєднатися до процесу суспільної обізнаності після свого президентства.