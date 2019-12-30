Список опублікований в Instagram експрезидента США.

“Звичайно, в списку є” Американська фабрика “, фільм нашої компанії Higher Ground, який недавно потрапив в шорт-лист” Оскара “, – зазначив екс-президент США.

Нагадаємо, Обама і його дружина Мішель заснували Higher Ground навесні 2018 року. Компанія виробляє для стрім-сервісу Netflix документальні та ігрові фільми і неігрові серіали.

В цьому році в переліку Обами виявилися 18 картин, серед яких три – документальні, і три серіали. А саме:

  • “Американська фабрика”
  • “Дивовижна благодать”
  • “Аполлон-11”
  • “Попіл — найчистіший білий”
  • “Атлантика”
  • “Перелітні птахи”
  • “Освіта”
  • “Діана”
  • “Прощання”
  • “Ford проти Ferrari”
  • “Ірландець”
  • “Просто помилувати”
  • Останній чорний в Сан-Франциско”
  • “Маленькі жінки”
  • “Шлюбна історія”
  • “Паразити”
  • “Сувенір”
  • “Транзит”.

Серед серіалів Обама зазначив другий сезон “Дряні”, “Неймовірна” і “Хранителі”.

Обама виклав також список книг, які зробили його 2019 рік “трохи яскравіше”. Крім художніх творів, а також праць з економіки та історії, Обама окремо виділив книги “для спортивних фанатів”.

“Список цього року включає в себе все: від вивчення класової динаміки і відносин, до натхненного перезавантаження класичного графічного роману, порталу в одне із самих особливих місць в історії – концерту Арети Франклін”, – зазначив Обама.

Кращі книги 2019 року за версією Обами:

  1. “Епоха капіталізму спостереження”Шошани Зубофф
  2. “Анархія: невпинне зростання країн Вест-Індії”Вільяма Делраймпла
  3. “Розлючені години: вбивство, шахрайство та остання спроба”Кейсі Цеп
  4. “Дівчина, жінка, інше” Бернардіни Еварісто
  5. “Серцебиття Вундед-Ні: рідна Америка від 1890 року до сьогодення” Девіда Треера
  6. “Як нічого не робити: спротив економіці”Дженні Оделл
  7. “Архів втрачених дітей” Валерії Луїселлі
  8. “Лот: історії” Браяна Вашингтона
  9. “Нормальні люди” Саллі Руні
  10. “Син начальника сиріт”Адама Джонсона
  11. “Жовтий дім” Сари Брум
  12. “Не кажіть нічого: справжня історія вбивства та пам’яті в Північній Ірландії” Патріка Кіфа
  13. “Одинак” Альберт Вудфокс
  14. “Школа Топека” Бена Лернера
  15. “Трюкове дзеркало: роздуми про самозакоханість”Джіа Толентіно
  16. “Вправа довіри” Сьюзан Чхве
  17. “Ми живемо у воді: оповідання”Джесса Уолтера