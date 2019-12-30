Список опублікований в Instagram експрезидента США.
“Звичайно, в списку є” Американська фабрика “, фільм нашої компанії Higher Ground, який недавно потрапив в шорт-лист” Оскара “, – зазначив екс-президент США.
Нагадаємо, Обама і його дружина Мішель заснували Higher Ground навесні 2018 року. Компанія виробляє для стрім-сервісу Netflix документальні та ігрові фільми і неігрові серіали.
В цьому році в переліку Обами виявилися 18 картин, серед яких три – документальні, і три серіали. А саме:
- “Американська фабрика”
- “Дивовижна благодать”
- “Аполлон-11”
- “Попіл — найчистіший білий”
- “Атлантика”
- “Перелітні птахи”
- “Освіта”
- “Діана”
- “Прощання”
- “Ford проти Ferrari”
- “Ірландець”
- “Просто помилувати”
- Останній чорний в Сан-Франциско”
- “Маленькі жінки”
- “Шлюбна історія”
- “Паразити”
- “Сувенір”
- “Транзит”.
Серед серіалів Обама зазначив другий сезон “Дряні”, “Неймовірна” і “Хранителі”.
Обама виклав також список книг, які зробили його 2019 рік “трохи яскравіше”. Крім художніх творів, а також праць з економіки та історії, Обама окремо виділив книги “для спортивних фанатів”.
“Список цього року включає в себе все: від вивчення класової динаміки і відносин, до натхненного перезавантаження класичного графічного роману, порталу в одне із самих особливих місць в історії – концерту Арети Франклін”, – зазначив Обама.
Кращі книги 2019 року за версією Обами:
- “Епоха капіталізму спостереження”Шошани Зубофф
- “Анархія: невпинне зростання країн Вест-Індії”Вільяма Делраймпла
- “Розлючені години: вбивство, шахрайство та остання спроба”Кейсі Цеп
- “Дівчина, жінка, інше” Бернардіни Еварісто
- “Серцебиття Вундед-Ні: рідна Америка від 1890 року до сьогодення” Девіда Треера
- “Як нічого не робити: спротив економіці”Дженні Оделл
- “Архів втрачених дітей” Валерії Луїселлі
- “Лот: історії” Браяна Вашингтона
- “Нормальні люди” Саллі Руні
- “Син начальника сиріт”Адама Джонсона
- “Жовтий дім” Сари Брум
- “Не кажіть нічого: справжня історія вбивства та пам’яті в Північній Ірландії” Патріка Кіфа
- “Одинак” Альберт Вудфокс
- “Школа Топека” Бена Лернера
- “Трюкове дзеркало: роздуми про самозакоханість”Джіа Толентіно
- “Вправа довіри” Сьюзан Чхве
- “Ми живемо у воді: оповідання”Джесса Уолтера
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