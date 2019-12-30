Колишній президент США Барак Обама за традицією назвав кращі, на його думку, книги, фільми і серіали 2019 року.

Список опублікований в Instagram експрезидента США.

“Звичайно, в списку є” Американська фабрика “, фільм нашої компанії Higher Ground, який недавно потрапив в шорт-лист” Оскара “, – зазначив екс-президент США.

Нагадаємо, Обама і його дружина Мішель заснували Higher Ground навесні 2018 року. Компанія виробляє для стрім-сервісу Netflix документальні та ігрові фільми і неігрові серіали.

В цьому році в переліку Обами виявилися 18 картин, серед яких три – документальні, і три серіали. А саме:

“Американська фабрика”

“Дивовижна благодать”

“Аполлон-11”

“Попіл — найчистіший білий”

“Атлантика”

“Перелітні птахи”

“Освіта”

“Діана”

“Прощання”

“Ford проти Ferrari”

“Ірландець”

“Просто помилувати”

Останній чорний в Сан-Франциско”

“Маленькі жінки”

“Шлюбна історія”

“Паразити”

“Сувенір”

“Транзит”.

Серед серіалів Обама зазначив другий сезон “Дряні”, “Неймовірна” і “Хранителі”.

Обама виклав також список книг, які зробили його 2019 рік “трохи яскравіше”. Крім художніх творів, а також праць з економіки та історії, Обама окремо виділив книги “для спортивних фанатів”.

“Список цього року включає в себе все: від вивчення класової динаміки і відносин, до натхненного перезавантаження класичного графічного роману, порталу в одне із самих особливих місць в історії – концерту Арети Франклін”, – зазначив Обама.

Кращі книги 2019 року за версією Обами:

“Епоха капіталізму спостереження”Шошани Зубофф “Анархія: невпинне зростання країн Вест-Індії”Вільяма Делраймпла “Розлючені години: вбивство, шахрайство та остання спроба”Кейсі Цеп “Дівчина, жінка, інше” Бернардіни Еварісто “Серцебиття Вундед-Ні: рідна Америка від 1890 року до сьогодення” Девіда Треера “Як нічого не робити: спротив економіці”Дженні Оделл “Архів втрачених дітей” Валерії Луїселлі “Лот: історії” Браяна Вашингтона “Нормальні люди” Саллі Руні “Син начальника сиріт”Адама Джонсона “Жовтий дім” Сари Брум “Не кажіть нічого: справжня історія вбивства та пам’яті в Північній Ірландії” Патріка Кіфа “Одинак” Альберт Вудфокс “Школа Топека” Бена Лернера “Трюкове дзеркало: роздуми про самозакоханість”Джіа Толентіно “Вправа довіри” Сьюзан Чхве “Ми живемо у воді: оповідання”Джесса Уолтера