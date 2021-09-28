44-й президент США Барак Обама підтримав ініціативу щодо підвищення податків для заможних американців, аби отримати кошти на реалізацію соціальних та інфраструктурних ініціатив. Він ладен стати першим, хто платитиме більше.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

На думку Обами, “мільярдери повинні платити значно більші податки”, аби держава мала змогу краще фінансувати такі сфери як охорона здоров’я, догляд за дітьми та спрямовувати кошти на боротьбу з кліматичними змінами.

“Я думаю, вони (заможні американці) можуть собі це дозволити… Ми можемо собі це дозволити, бо я зараз теж в цій категорії”, – сказав Обама.

Наразі відомо, що статки Обами — це майже 70 мільйонів доларів.

Проти збільшення податків у США активно виступають представники Республіканської партії. Вони кажуть, що всі президентські ініціативи мають бути реалістичними, а не “відбирати в багатих, аби віддати бідним”.

“На мою думку, ті, хто розповідає, що мільярдерам важко платити високі податки, аби одинока мати отримувала постійну допомогу для догляду за дитиною, аби в нас не було таких страшних наслідків затоплень та лісових пожеж, аби ми робили щось задля боротьби зі змінами клімату, — некомпетентні”, – сказав Обама.

До цього повідомлялося, що аби знайти гроші для реалізації інфраструктурного плану, адміністрації Байдена доведеться йти на непопулярний крок – підвищити податки. Підвищення відбуватиметься в кілька етапів. Один з них – програма Build Back Better. Американцям доведеться сплачувати податок на прибуток у розмірі 39,6% замість 37%. Також планується підвищити податки на приріст капіталу – тобто на дохід від продажу активів. Це стосуватиметься тих, хто заробляє понад мільйон доларів. Вони платитимуть 39,6% від доходу замість 20%. Також Байден скасовує зменшення податків для багатих спадкоємців, які продають активи.

Важливо, що американські сім’ї, сукупний дохід яких менш як 400 тисяч доларів на рік – не відчують підвищення податків.