Про це він сказав у відеозверненні.
Обама заявив, що саме Байден має всі якості, які потрібні для глави Білого дому.
“Я дуже пишаюся тим, що заявляю про підтримку Джо Байдена в президенти США”, – заявив Обама.
I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let’s go: https://t.co/maHVGRozkX
— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020
Також він зазначив, що рішення призначити Байдена віце-президентом в свій час було одним з найкращих.
Також на підтримку Байдена виступив його колишній суперник, сенатор-демократ від штату Вермонт Берні Сандерс.
- Як повідомлялося раніше, 8 квітня сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентської гонки в США після серії поразок на праймеріз.
- Після колишній віце-президент США, кандидат в президенти від Демпартії Джо Байден заявив, що сподівається на підтримку з боку прихильників Берні Сандерса.
- 13 квітня стало кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена публічно звинуватили в сексуальному насильстві.