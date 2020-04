Про це він сказав у відеозверненні.

Обама заявив, що саме Байден має всі якості, які потрібні для глави Білого дому.

“Я дуже пишаюся тим, що заявляю про підтримку Джо Байдена в президенти США”, – заявив Обама.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let’s go: https://t.co/maHVGRozkX

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020