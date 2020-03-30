OneWeb, глобальна комунікаційна компанія, завданням якої є покриття Землі Інтернетом, звернулися за допомогою до суду США з питань банкрутства. Компанія має намір використовувати ці процедури для продажу свого бізнесу з метою максимізації вартості компанії.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

На сьогоднішній день компанія успішно запустила 74 супутника, почала розробку ряду користувальницьких терміналів для різних клієнтських ринків, завершила або розробляла половину зі своїх 44 наземних станцій. Успішно продемонструвала роботу своєї системи з широкосмугового швидкістю понад 400 Мбіт / с і затримкою 32 мс.

Крім того, комерційна команда OneWeb вже давно зіткнулася із значним глобальним попитом на високошвидкісні послуги зв’язку OneWeb з низькою затримкою з боку урядів і лідерів автомобільної, морської, корпоративної та авіаційної промисловості.

Ця потреба в з’єднанні, що забезпечується супутниковими групами, розташованими на низькій навколоземній орбіті, підкреслює величезну потребу в якісному з’єднанні, особливо для сільських місцевостей по всьому світу.

З початку року OneWeb вела активні переговори про інвестиції, які дозволять повністю фінансувати компанію за допомогою її розгортання і комерційного запуску. Хоча компанія була близька до отримання фінансування, процес не просувався через фінансову впливу і нестабільності ринку, пов’язаних з поширенням COVID-19.

Сьогодні Компанія подала ряд клопотань до Суду у справах про банкрутство в США, запитуючи дозвіл на підтримку своїх поточних операцій в ході процесу, описаного в главі 11.

Крім того, OneWeb активно веде переговори про фінансування, яке, якщо воно буде отримано та схвалено Судом у справах про банкрутство, дозволить фінансувати процес продажу відповідно до розділу 363 Кодексу про банкрутство США.