Про це повідомляють #Букви з посиланням на допис Арсена Авакова у Facebook.
Нещодавно в інтерв’ю для The Washington Post Зеленський заявив, що в разі повномасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків.
У відповідь на таке твердження Аваков опублікував допис, у якому зазначив, що Харків був та буде українським містом.
Відстояли у 2014. Якщо доведеться — відстоїмо і зараз! Обережніше зі словами, пане Президенте. Це не серіал і не спектакль. Не треба кидатись словами”, — наголосив Аваков.
Колишній міністр внутрішніх справ зауважив, що Харків не перетвориться на “депресивне місто бандитської влади”. Після чого згадав окупований Донецьк та в якому стані він наразі.
І якщо я, як харків’янин, пишу цей текст слобожанською, з вільною російською орфографією — це не означає, що я, як і багато харків’ян прийму російський світ. Не вийде. Земля буде горіти під ногами у тих, хто тільки спробує”, — зазначив Аваков.
- Нагадаємо, що мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що Харків – це Україна, і Росії його окупувати не дозволять.
- Раніше в офіційному зверненні Володимир Зеленський закликав українців не панікувати на тлі загострення ситуації навколо кордонів України через агресивні дії Росії. Користувачі соцмереж гостро відреагували на це.
- Також після завершення переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що офіційні особи Росії ніколи не погрожували народові України.
- Відомо, що міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії матиме катастрофічні наслідки не лише для України, а й усієї Європи. Зокрема йдеться про багато крові та мільйони біженців.