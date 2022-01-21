Про це повідомляють #Букви з посиланням на допис Арсена Авакова у Facebook.

Нещодавно в інтерв’ю для The Washington Post Зеленський заявив, що в разі повномасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків.

У відповідь на таке твердження Аваков опублікував допис, у якому зазначив, що Харків був та буде українським містом.

Відстояли у 2014. Якщо доведеться — відстоїмо і зараз! Обережніше зі словами, пане Президенте. Це не серіал і не спектакль. Не треба кидатись словами”, — наголосив Аваков.

Колишній міністр внутрішніх справ зауважив, що Харків не перетвориться на “депресивне місто бандитської влади”. Після чого згадав окупований Донецьк та в якому стані він наразі.

І якщо я, як харків’янин, пишу цей текст слобожанською, з вільною російською орфографією — це не означає, що я, як і багато харків’ян прийму російський світ. Не вийде. Земля буде горіти під ногами у тих, хто тільки спробує”, — зазначив Аваков.