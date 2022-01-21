Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до Президента України Володимира Зеленського після припущення, що Росія спробує окупувати Харків. Він наголосив, що "це не серіал та не спектакль", попросивши президента бути обережнішим зі словами.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на допис Арсена Авакова у Facebook.

Нещодавно в інтерв’ю для The Washington Post Зеленський заявив, що в разі повномасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків.

У відповідь на таке твердження Аваков опублікував допис, у якому зазначив, що Харків був та буде українським містом.

Відстояли у 2014. Якщо доведеться — відстоїмо і зараз! Обережніше зі словами, пане Президенте. Це не серіал і не спектакль. Не треба кидатись словами”, — наголосив Аваков.

Колишній міністр внутрішніх справ зауважив, що Харків не перетвориться на “депресивне місто бандитської влади”. Після чого згадав окупований Донецьк та в якому стані він наразі.