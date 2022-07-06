Обери улюбленого героя Marvel та отримай іменний піксель – благодійна ініціатива від «Справи Громад» для ЗСУ

Комікси про супергероїв Marvel стали популярними, оскільки це світ фантазій, у якому звичайні люди стають всесильними. Вони боряться за справедливість, захищають світ і людей, стають рушійною силою у боротьбі добра зі злом. Тому, користуючись цим символізмом, ГО "Справа Громад" назвали наступну партію італійських бронеавтомобілів для ЗСУ, на які вони збирають кошти, на честь героїв коміксів Marvel.

Про це інформує пресслужба “Справи Громад”.

ГО “Справа Громад” оголосила збір коштів на, як вони назвали цей транспорт, героє-мобіль MLS SHIELD.. Кожен може зробити свій внесок у цю покупку та бути вписаним в історію.

На сторінці “Справи Громад” наголосили: справжні супергерої дійсності – це наші воїни ЗСУ:

“Що спільного між історіями, що розгортаються у всесвітах Марвел та цілком реальним світом, зокрема з подіями в Україні? В обох світах є місце героям, що несуть варту на боці добра, честі й справедливості. У всесвіті Марвел, це Супергерої, у нашому всесвіті – Воїни Збройних Сил України!”

Загалом є 11 машин, які носять імена героїв коміксів: Hulk, Spider-man, Wolverine, Тhor, Punisher, Iron man, Captain America, Deadpool, Ghost Rider, Rocket Raccoon, Venom. Кожен може обрати авто відповідно до своїх вподобань. Під час вибору можна ознайомитися з технічними характеристиками транспорту, який потім потрапить на фронт.

Ім’я або псевдонім кожного учасника, що внесе суму від 500 грн і більше, за бажанням може буде на роки зафіксовано у “пікселі” на сторінці подяки, що відображатиме також хід надходження коштів на придбання героє-мобіля.

Якщо зробите внесок на суму 5000 грн і більше, отримаєте пам’ятну футболку:







Ім’я кожного учасника, що внесе суму 25000 грн і більше, буде зазначене на пам’ятній табличці, що буде розташована всередині героє-мобіля MLS SHIELD.

Кожна табличка буде унікальною та матиме ім’я того супергероя, на честь якого названа бронемашина.

З кожним донатом відкривається більше зображення автомобіля, і ви можете бачити процес у реальному часі:

Раніше лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що партію з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва передадуть у Десантно-штурмові війська України. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам, переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.