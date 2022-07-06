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Обери улюбленого героя Marvel та отримай іменний піксель – благодійна ініціатива від «Справи Громад» для ЗСУ

Комікси про супергероїв Marvel стали популярними, оскільки це світ фантазій, у якому звичайні люди стають всесильними. Вони боряться за справедливість, захищають світ і людей, стають рушійною силою у боротьбі добра зі злом. Тому, користуючись цим символізмом, ГО "Справа Громад" назвали наступну партію італійських бронеавтомобілів для ЗСУ, на які вони збирають кошти, на честь героїв коміксів Marvel.

Середа, 6 липня 2022, 13:04
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Про це інформує пресслужба “Справи Громад”.

ГО “Справа Громад” оголосила збір коштів на, як вони назвали цей транспорт, героє-мобіль MLS SHIELD.. Кожен може зробити свій внесок у цю покупку та бути вписаним в історію. 

На сторінці “Справи Громад” наголосили: справжні супергерої дійсності – це наші воїни ЗСУ:

“Що спільного між історіями, що розгортаються у всесвітах Марвел та цілком реальним світом, зокрема з подіями в Україні? В обох світах є місце героям, що несуть варту на боці добра, честі й справедливості. У всесвіті Марвел, це Супергерої, у нашому всесвіті – Воїни Збройних Сил України!”

Загалом є 11 машин, які носять імена героїв коміксів: Hulk, Spider-man, Wolverine, Тhor, Punisher, Iron man, Captain America, Deadpool, Ghost Rider, Rocket Raccoon, Venom. Кожен може обрати авто відповідно до своїх вподобань. Під час вибору можна ознайомитися з технічними характеристиками транспорту, який потім потрапить на фронт. 

Ім’я або псевдонім кожного учасника, що внесе суму від 500 грн і більше, за бажанням може буде на роки зафіксовано у “пікселі” на сторінці подяки, що відображатиме також хід надходження коштів на придбання героє-мобіля.

Якщо зробите внесок на суму 5000 грн і більше, отримаєте пам’ятну футболку: 



Ім’я кожного учасника, що внесе суму 25000 грн і більше, буде зазначене на пам’ятній табличці, що буде розташована всередині героє-мобіля MLS SHIELD.

Кожна табличка буде унікальною та матиме ім’я того супергероя, на честь якого названа бронемашина. 

З кожним донатом відкривається більше зображення автомобіля, і ви можете бачити процес у реальному часі: 

Раніше лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що партію з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва передадуть у Десантно-штурмові війська України. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам, переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

Теги: війна, волонтерство, допомога воїнам, Петро Порошенко, російсько-українська війна, Справа громад, Marvel

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