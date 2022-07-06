Обери улюбленого героя Marvel та отримай іменний піксель – благодійна ініціатива від «Справи Громад» для ЗСУ

Про це інформує пресслужба “Справи Громад”.
ГО “Справа Громад” оголосила збір коштів на, як вони назвали цей транспорт, героє-мобіль MLS SHIELD.. Кожен може зробити свій внесок у цю покупку та бути вписаним в історію.
На сторінці “Справи Громад” наголосили: справжні супергерої дійсності – це наші воїни ЗСУ:
“Що спільного між історіями, що розгортаються у всесвітах Марвел та цілком реальним світом, зокрема з подіями в Україні? В обох світах є місце героям, що несуть варту на боці добра, честі й справедливості. У всесвіті Марвел, це Супергерої, у нашому всесвіті – Воїни Збройних Сил України!”
Загалом є 11 машин, які носять імена героїв коміксів: Hulk, Spider-man, Wolverine, Тhor, Punisher, Iron man, Captain America, Deadpool, Ghost Rider, Rocket Raccoon, Venom. Кожен може обрати авто відповідно до своїх вподобань. Під час вибору можна ознайомитися з технічними характеристиками транспорту, який потім потрапить на фронт.
Ім’я або псевдонім кожного учасника, що внесе суму від 500 грн і більше, за бажанням може буде на роки зафіксовано у “пікселі” на сторінці подяки, що відображатиме також хід надходження коштів на придбання героє-мобіля.
Якщо зробите внесок на суму 5000 грн і більше, отримаєте пам’ятну футболку:
Ім’я кожного учасника, що внесе суму 25000 грн і більше, буде зазначене на пам’ятній табличці, що буде розташована всередині героє-мобіля MLS SHIELD.
Кожна табличка буде унікальною та матиме ім’я того супергероя, на честь якого названа бронемашина.
З кожним донатом відкривається більше зображення автомобіля, і ви можете бачити процес у реальному часі:
Раніше лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що партію з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва передадуть у Десантно-штурмові війська України. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам, переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.
- Нагадаємо, українським військовим передали броньовані машини Pinzgauer. Їх анонімно придбав військовослужбовець ЗСУ з позивним “Гора” спільно з партнерами.
- Благодійний фонд Сергія Притули зібрав кошти на ударні безпілотники Bayraktar TB2. Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів.
- Також у Польщі вже зібрали перший мільйон злотих (7 350 000 мільйонів гривень) на купівлю бойового безпілотного літального апарата Bayraktar TB2 для України.
- Раніше благодійний Фонд “Повернись живим” придбав для Збройних сил України пікапи. Найближчим часом 15 нових Nissan Navara будуть передані захисникам.
- Також стало відомо, що бойовий безпілотний апарат Bayraktar вже у Литві. БПЛА, на який литовці всією країною зібрали понад 5 млн євро, незабаром передадуть Україні.