Мер Києва Віталій Кличко пожартував фразою "Обіцяю не вбивати Еріку" про свою участь в програмі "Свобода слова" на ICTV.

Такими словами Кличка підписав свій пост в Telegram-каналі.

Так Кличко натякнув на конфуз, який стався з президентом Володимиром Зеленським під час його звернення на цьому телеканалі.

“Включаюсь на “Свободу слова” на ICTV. Обіцяю не вбивати Еріку”, – написав Кличко.

Раніше з Володимиром Зеленським стався конфуз – під час його телезвернення канал ICTV запустив не ті субтитри.

У той час, коли Глава держави обіцяв всіх українців повернути додому, в титрах написали “Це я вбила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мені, якщо зможете. Белла Осмаловська. Чому надруковано? Чому не від руки? Крістіане, принеси драбину! Ворсинки від мотузки спрямовані вгору. Отже тіло підтягували вже після смерті. Убивство. Шедеври Артура Городецького давно і заслужено шанують у багатьох куточках земної кулі. Допитливий розум художника намагається зазирнути в суть речей”.

Пізніше телеканал ICTV вибачився за помилку. На телеканалі закликали глядачів і журналістів “звернути увагу не на цю прикру помилку, а на зміст звернення”.