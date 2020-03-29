Громадян України, евакуйованих сьогодні з В'єтнаму, не помістили на примусову обсервацію, як це анонсував голова МВС Арсен Аваков.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, з 28 березня Україна закрила кордони в зв’язку з поширенням COVID-19. Тепер потрапити в країну можна тільки пішки і на власному автотранспорті.

Для всіх громадян, які прибули в Україну спецрейсами після 28 березня передбачена обов’язкова примусова обсервація.

За словами джерела видання в Кабміні, для цього мали бути підготовлені готелі і санаторії.

“Повинні всіх, хто після п’ятниці прилітає, сидіти по готелям і санаторіям. План був такий”, — повідомило джерело, додавши, що контроль за виконанням плану повинен забезпечувати урядовий штаб з боротьби з COVID-19.

Про те, що на пасажирів спецрейсів чекає примусова обсервація, повідомляв і міністр внутренник справ Арсен Аваков.

“Всі ті люди, хто приходить, ми їх всіх забирати. І в наступні дні будуть, в тому числі, і спеціальні авіарейси, де ми заберемо людей з В’єтнама, з Бангкока, з далеких мандрів. Але буде інший режим. Літак прилетить, всі ці люди пройдуть перевірку, і обсервацію примусову. і тільки потім — тест, і потім вони йдуть на свободу. тобто, ми трохи посилили режим навіть для своїх громадян”, — зазначив він.

<noscript><iframe title="Виступ А. Авакова на ток-шоу «Головна тема» ТРК Україна 28.03.2020" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Oegd-Z58SjI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

На відео з 13 хвилини

У неділю, 29 березня, в аеропорт “Бориспіль” прилетіло кілька авіарейсів з евакуйованими громадянами України — з В’єтнаму, Таїланду та Ізраїлю.

Напередодні вильоту рейсу в посольстві України у В’єтнамі повідомили, що всім пасажирам, які прибудуть цим авіарейсом, буде необхідно провести 14 днів у обсервації в одному з готелів під Києвом. Вартість такої обсервації — 169 та 219 євро.

Однак пізніше посольство України видалило пост із зазначенням назв готелів, в які повинні бути поміщені евакуйовані громадяни.

Замість цього було опубліковано повідомлення про те, що посольство не володіє інформацією про умови обсервації.

Журналіст Віталій Глагола опублікував в Telegram відео, передане йому очевидцем, на якому видно, як евакуйовані з В’єтнму громадяни силою прориваються з аеропорту, щоб уникнути обсервації, та біжуть в різні боки з валізами. На місце виїжджали поліція і Нацгвардія, але затримати пасажирів це не допомогло. Очевидець також повідомив журналісту, що пасажирів наступного рейсу, який прибув з Таїланду, також просто випустили з будівлі аеропорту, не спрямувавши їх на обсервацію.

Очевидці повідомляють в Facebook, відмова громадян від обсервації була вмотивована тим, що за неї необхідно сплачувати самостійно. В результаті всі пасажири рейсів були відправлені на 14-денну самоізоляцію за добровільною згодою.