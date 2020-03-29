Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, з 28 березня Україна закрила кордони в зв’язку з поширенням COVID-19. Тепер потрапити в країну можна тільки пішки і на власному автотранспорті.
Для всіх громадян, які прибули в Україну спецрейсами після 28 березня передбачена обов’язкова примусова обсервація.
За словами джерела видання в Кабміні, для цього мали бути підготовлені готелі і санаторії.
“Повинні всіх, хто після п’ятниці прилітає, сидіти по готелям і санаторіям. План був такий”, — повідомило джерело, додавши, що контроль за виконанням плану повинен забезпечувати урядовий штаб з боротьби з COVID-19.
Про те, що на пасажирів спецрейсів чекає примусова обсервація, повідомляв і міністр внутренник справ Арсен Аваков.
“Всі ті люди, хто приходить, ми їх всіх забирати. І в наступні дні будуть, в тому числі, і спеціальні авіарейси, де ми заберемо людей з В’єтнама, з Бангкока, з далеких мандрів. Але буде інший режим. Літак прилетить, всі ці люди пройдуть перевірку, і обсервацію примусову. і тільки потім — тест, і потім вони йдуть на свободу. тобто, ми трохи посилили режим навіть для своїх громадян”, — зазначив він.
На відео з 13 хвилини
У неділю, 29 березня, в аеропорт “Бориспіль” прилетіло кілька авіарейсів з евакуйованими громадянами України — з В’єтнаму, Таїланду та Ізраїлю.
Напередодні вильоту рейсу в посольстві України у В’єтнамі повідомили, що всім пасажирам, які прибудуть цим авіарейсом, буде необхідно провести 14 днів у обсервації в одному з готелів під Києвом. Вартість такої обсервації — 169 та 219 євро.
Однак пізніше посольство України видалило пост із зазначенням назв готелів, в які повинні бути поміщені евакуйовані громадяни.
Замість цього було опубліковано повідомлення про те, що посольство не володіє інформацією про умови обсервації.
Журналіст Віталій Глагола опублікував в Telegram відео, передане йому очевидцем, на якому видно, як евакуйовані з В’єтнму громадяни силою прориваються з аеропорту, щоб уникнути обсервації, та біжуть в різні боки з валізами. На місце виїжджали поліція і Нацгвардія, але затримати пасажирів це не допомогло. Очевидець також повідомив журналісту, що пасажирів наступного рейсу, який прибув з Таїланду, також просто випустили з будівлі аеропорту, не спрямувавши їх на обсервацію.
Очевидці повідомляють в Facebook, відмова громадян від обсервації була вмотивована тим, що за неї необхідно сплачувати самостійно. В результаті всі пасажири рейсів були відправлені на 14-денну самоізоляцію за добровільною згодою.
- 25 березня Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітня у зв’язку зі спалахом коронавірусу.
- Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця п’ятниці, 27-го березня, буде закрита державний кордон та припинені всі пасажирські перевезення.
- У Міністерстві закордонних справ пояснили українцям, з якими операційними системами можна дістатися в Україну на автомобілі.