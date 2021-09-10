Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник під час зустрічі з представниками американського істеблішменту обговорив стан реалізації антикорупційної реформи.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Участь у зустрічі взяли Хуан Варгас, Конгресмен США від штату Каліфорнія (Демократична партія), Браян Фітцпатрік, Конгресмен США від штату Пенсильванія (Республіканська партія), Боб МакЮен, ексконгресмен США п’яти скликань від штату Огайо (Республіканська партія). З боку НАБУ — Директор НАБУ Артем Ситник, його перший заступник Гізо Углава, керівник Управління внутрішнього контролю Роман Осипчук.

На зустрічі, з-поміж іншого, йшлося про правові засади діяльності Національного бюро, актуальний стан реалізації антикорупційної реформи в Україні, питання міжнародної співпраці.

Ситник зазначив, що детективи Національного бюро докладають максимум зусиль для збору доказової бази, достатньої для притягнення до кримінальної відповідальності та доведення винуватості в суді посадовців найвищої ланки, викритих на корупції.

Своєю чергою, представники Конгресу США висловили підтримку діям Національного бюро та відзначили прогрес у розслідуванні корупційних схем. Посадовці зазначили, що корупція є однією з найбільших перешкод для України на шляху до розвитку і реалізації її євроатлантичних прагнень, а також запевнили керівництво НАБУ в своїй подальшій підтримці.

Раніше повідомлялося що Парламент розглядатиме законопроєкт про “приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції” лише восени.

Як відомо, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

А у вересні КСУ визнав неконституційними окремі положення закону України “Про Національне антикорупційне бюро” (зокрема “про опосередковане підпорядкування НАБУ президенту через призначення і звільнення” керівника Бюро).