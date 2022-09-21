У Києві лікарі врятували 17-річну дівчину, яка сильно постраждала внаслідок ракетного удару російських військових по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області.

Про це розповіли у Національній дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит”.

Зазначається, що 24 серпня, у День Незалежності України, батьки везли Анастасію Пригонець на залізничну станцію Чаплине — дівчина мала їхати на навчання до Львова. Саме у той момент вдарили військові РФ.

Тоді від атаки загинуло 25 цивільних, серед них — батьки Насті, які згоріли у власному авто. Дівчині ж вдалось вистрибнути із машини й довелось стати свідком загибелі найрідніших людей.

“Спочатку дитина потрапила у Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню. У дівчини опіки складали близько 25% тіла (найбільше постраждала рука), також Настя мала осколкове поранення голови. Через травми майже відмовили нирки, розпочався сепсис, легені — у критичному стані. Тоді медики ввели Настю у медикаментозну кому”, — зазначили в “Охматдиті”.

Рятувати дівчинку погодилися медики з австрійського міста Грац. Однак пацієнтку треба було стабілізувати, інакше вона б не пережила дороги. Тоді дівчинку доставили у столичний “Охматдит”.

Лікар-анестезіолог Андрій Висоцький розповів, що Анастасія надійшла у важкому стані.

“В Охматдиті одразу дитину проконсультувала мультидисциплінарна команда спеціалістів спільно з комбустіологом Київського опікового центру. Одразу проведено оперативне втручання – фасцітомію та некротомію. Важливим було правильно визначати тактику щодо гострого пошкодження нирок”, — сказав Висоцький.

За його словами, разом із завідувачем відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій, Олександром Уріним, було обрано покрокову стратегію — у першу добу відновити об’єм рідини й намагатися стабілізувати стан без діалізу. Втім, на другу добу, як розповів лікар, довелось обирати між видами гемодіалізу: “За три доби за допомогою інтермітувального гемодіалізу вдалося скоригувати критичні порушення та підготувати Анастасію до тривалого транспортування”, — додав анестезіолог.

Спочатку дівчину прийняли у Першому медичному об’єднанні Львова. Львівські лікарі оглянули Настю, зробили аналізи та переконалися, що можна їхати далі. Після цього її забрала реанімаційна швидка до Польщі, а згодом — літак в Австрію.

Поруч з дівчинкою перебуває її 19-річний брат Денис, найближча людина, яка лишилась у Насті: “Віримо, що фахові дії європейських колег та підтримка рідної людини допоможе Насті одужати швидше”, — запевнили в “Охматдиті”.