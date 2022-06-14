Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що дебати щодо членства України загрожують єдності Євросоюзу, що може стати "подарунком для Путіна".

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

Португальський прем’єр Антоніу Кошта зауважив, що юридичні дебати щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС можуть спричинити розкол Євросоюзу та створити “помилкові очікування”.

На думку Кошти, найкращим способом підтримання України буде збереження єдності Європейського союзу. Водночас розкол ЄС може стати “подарунком Путіну”.

За словами прем’єра, найголовнішою для України є “реальна допомога”, а не юридичні дебати.

“Треба зосередитися на тому, щоби на наступному засіданні Євроради отримати чітке зобов’язання щодо негайного підтримання України та створення довгострокової платформи для підтримання її відновлення” — наголосив Кошта.

Також прем’єр-міністр додав, що не виступає явно проти членства України в ЄС, однак вважає пріоритетом “чітке й негайне підтримання”, а не багаторічні переговори в цей складний момент.

Кошта наголосив, що є ризик створення “помилкових очікувань”, які стануть “гірким розчаруванням”, тому необхідно менше юридичних дебатів і більше практичних рішень.