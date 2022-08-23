Про це йдеться у дописі його канцелярії у Twitter.
Під час візиту відбудуться двосторонні переговори президентів та делегацій щодо ситуації в Україні. Окрім цього, обговорять підтримки у військовій, економічній та гуманітарній сферах, також піднімуть питання двостороннього співробітництва.
Президент Дуда також візьме участь у 2-му саміті Кримської платформи, скликаному президентом України.
Візит президента Польщі відбувається напередодні Дня Незалежності України і є п’ятою зустріччю президентів Польщі та України цього року та третьою з початку повномасштабної війни. Попередні зустрічі відбулися 20-21 січня в Польщі та 23-24 лютого, 13 квітня і 21-22 травня в Києві.
Prezydent @AndrzejDuda na zaproszenie Prezydenta @ZelenskyyUa przebywa dziś w Kijowie. W czasie wizyty odbędą się dwustronne rozmowy Prezydentów oraz delegacji poświęcone sytuacji na 🇺🇦, wsparciu w wymiarze militarnym, ekonomicznym i humanitarnym oraz współpracy dwustronnej. pic.twitter.com/isQcEK1gdj
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022
Довідка. Кримська платформа — ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки.
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі в Україні. Після ухвалення закону полякам дозволятиметься перебувати на теренах нашої країни півтора року.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що РФ своїм вторгненням в Україну порушила “велике табу”, що діяло з часів Другої Світової війни.
- У Польщі працюють над механізмом, щоб відмовляти громадянам Росії у наданні віз. Рішення стосовно цього питання, можливо, оприлюднять найближчими тижнями.
- Також стало відомо, що у Польщі хочуть створити “Долину безпілотників” – для того, щоб прискорити інновації у цій галузі на користь Польщі та України.