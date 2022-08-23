Про це йдеться у дописі його канцелярії у Twitter.

Під час візиту відбудуться двосторонні переговори президентів та делегацій щодо ситуації в Україні. Окрім цього, обговорять підтримки у військовій, економічній та гуманітарній сферах, також піднімуть питання двостороннього співробітництва.

Президент Дуда також візьме участь у 2-му саміті Кримської платформи, скликаному президентом України.

Візит президента Польщі відбувається напередодні Дня Незалежності України і є п’ятою зустріччю президентів Польщі та України цього року та третьою з початку повномасштабної війни. Попередні зустрічі відбулися 20-21 січня в Польщі та 23-24 лютого, 13 квітня і 21-22 травня в Києві.

Prezydent @AndrzejDuda na zaproszenie Prezydenta @ZelenskyyUa przebywa dziś w Kijowie. W czasie wizyty odbędą się dwustronne rozmowy Prezydentów oraz delegacji poświęcone sytuacji na 🇺🇦, wsparciu w wymiarze militarnym, ekonomicznym i humanitarnym oraz współpracy dwustronnej. pic.twitter.com/isQcEK1gdj — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

Довідка. Кримська платформа — ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки.