5 травня представники ООН, Туреччини, України та Росії зустрінуться у Стамбулі, щоб обговорити зерновий коридор, повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

Про це інформує CNN.

Вже наступного тижня, після обговорення угоди на рівні технічних представників, у Стамбулі відбудеться зустріч міністрів, зазначив Акар. Угода про зерновий коридор має завершитися 18 травня, і переговори спрямовані на продовження терміну її дії.

Міністр національної оборони додав, що Анкара докладає зусиль для продовження дії “зернової угоди”.

Враження, які ми отримали від зустрічей і виступів, що ці зусилля дадуть позитивний результат. Ми для цього працюємо, ми до цього прагнемо”, – заявив посадовець.

Спочатку зустріч заступників міністрів оголосили на 5 травня, проте Акар заявив про “необхідність проведення зустрічі” спочатку з технічним персоналом.

Раніше повідомлялося, що переговори щодо угоди за посередництва ООН, яка дозволить продовжити безпечний експорт українського зерна через Чорне море, заплановано на 3 травня. У перемовинах планували взяти участь усі сторони.

23 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що РФ може вийти із “зернової угоди” у разі, якщо група G7 запровадить майже повну заборону експорту до країни. Медведєв поскаржився та висловив переконання, що, на його думку, ідея тотальної заборони експорту товарів до РФ “за умовчанням прекрасна тим, що передбачає також зустрічне скорочення імпорту товарів” за найбільш чутливими для G7 категоріями.

Крім того, Медведєв почав погрожувати, що у разі введення таких обмежень, для європейських країн нібито “скінчиться зернова угода і багато іншого, чого вони потребують”.

Водночас голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що у Босфорській протоці знаходиться ціла низка суден, які не можуть пройти перевірку через “саботування Росією “зернової ініціативи”.

“Нам відомо, що Росія відверто саботує дію “зернової угоди”. ООН, Туреччина та Україна співпрацюють з метою повноцінного поновлення “чорноморської ініціативи”. Станом на вчора, 1 травня, не зафіксовано жодних рухів. Зараз у Босфорській протоці утворилася ціла черга із суден, які не можуть пройти перевірку”, – пояснив Братчук.

Варто відзначити, що через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.