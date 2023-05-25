Джерело: Володимир Зеленський/Telegram

Під час зустрічі сторони обговорили низку важливих оборонних питань України, зокрема створення “авіаційної коаліції”

Зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Важливі, першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, Формула миру, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими”, — зазначив глава держави.

Нині міністр оборони Пол Йонсон і Міністр цивільної оборони Карл Оскар Болін зараз перебувають з офіційним візитом в Україні, щоб відвідати військові частини, які вже використовують шведську оборонну техніку.

Уряд України неодноразово звертався за допомогою винищувачами до низки країн, зокрема й до Швеції. Ще влітку минулого року надходили запити, а вже в лютому цього року глава Міноборони України Олексій Резніков виявив бажання отримати доступ до JAS 39 Gripen.

Шведський міністр впевнений, що українським пілотам потрібно дозволити попрактикуватися в польотах на винищувачах JAS 39 Gripen, раніше повідомило tv4.

Раніше Йонсон зазначив, що його держава не постачатиме Україні свої винищувачі, адже саме не має їх у достатній кількості.

Зауважимо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та глава уряду Нідерландів Марк Рютте працюють над створенням “міжнародної коаліції”, аби допомогти Україні отримати винищувачі F-16 “у цей ключовий момент опору вторгненню Путіна”.

Ввечері 16 травня український президент також повідомив, що ініціативу “коаліції винищувачів” підтримав прем’єр Нідерландів та висловив вдячність.

У пресслужбі британського уряду підтвердили, що Сунак та Рютте погодилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції, щоб забезпечити Україну можливостями з повітря, підтримуючи все, “від навчання до закупівлі літаків F-16”.

Після зустрічі з британським прем’єр-міністром Зеленський натякнув, що Україна наближається до отримання F-16, сказавши, що Україна та Велика Британія “продовжують працювати над коаліцією винищувачів” і “ми активно рухаємося вперед”.

Вже 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.