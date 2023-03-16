16 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з главою МЗС Китаю Цінь Ганом. Зокрема сторони обговорили українську "формулу миру".

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

Піл час розмови мовилося про важливість принципу територіальної цілісності та “формулу миру” президента Володимира Зеленського.

“Під час моєї сьогоднішньої розмови з членом Держради Китаю та міністром закордонних справ Цінь Ганом ми обговорили важливість принципу територіальної цілісності. Я акцентував важливість формули миру Президента України для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні”, — зазначив український міністр.

During my call with China’s State Councilor and Foreign Minister Qin Gang today, we discussed the significance of the principle of territorial integrity. I underscored the importance of @ZelenskyyUa’s Peace Formula for ending the aggression and restoring just peace in Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2023

Також Кулеба наголосив, що Китай є не лише важливим партнером України, а й незмінною силою у міжнародних відносинах. Він висловив сподівання на зміцнення взаємної довіри та поглиблення співпраці. Окрім цього, міністр висловив вдячність за надання гуманітарної допомоги Україні.

Своєю чергою, Цінь Ган зазначив своєму українському колезі, що Китай стурбований ескалацією війни в Україні та сподівається, що Москва та Київ проведуть мирні переговори.

“Китай сподівається, що всі сторони зберігатимуть спокій, раціональність і стриманість і якнайшвидше відновлять мирні переговори”, — зауважив він.

Цінь додав, що Китай сподівається, що Україна та РФ не закриють двері для політичного вирішення, незалежно від того, “наскільки важкою та складною буде ситуація”.

Зауважимо, 16 березня Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили ситуацію на полі бою в Україні та американську підтримку.