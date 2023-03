Про це Кулеба повідомив у Twitter.

Піл час розмови мовилося про важливість принципу територіальної цілісності та “формулу миру” президента Володимира Зеленського.

During my call with China’s State Councilor and Foreign Minister Qin Gang today, we discussed the significance of the principle of territorial integrity. I underscored the importance of @ZelenskyyUa’s Peace Formula for ending the aggression and restoring just peace in Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2023