14 липня амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк зустрілась з Митрополитом Епіфанієм у Митрополичому домі. У розмові, зокрема, обговорили теми вільного віросповідання та порушення прав віруючих на тимчасово окупованій території.

Про це Бріджит Брінк повідомила в Instagram.

Вона зазначила, що мала натхненну зустріч із митрополитом Епіфанієм, під час якої обговорили гідну історію автокефальної Православної Церкви України та спільне прагнення того, щоб всі українці могли вільно сповідувати релігію у безпеці та свободі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ambassador Bridget A. Brink (@usambkyiv)

Своєю чергою, Митрополит Епіфаній привітав пані Брінк із призначенням на посаду. Він подякував за ту величезну допомогу, яку народ та уряд США надають Україні у боротьбі з російським агресором. Та висловив упевненість, що спільними зусиллями зможемо захистити свободу перед навалою путінської тиранії, яка загрожує не тільки Україні, але Європі та всьому світу.

Брінк подякувала за вітання та знову наголосила, що США засуджують неспровоковану, несправедливу і нічим не виправдану російську агресію. Також у тривалій розмові йшлося про наслідки російської агресії для свободи віросповідання, зокрема про порушення прав віруючих на тимчасово окупованих РФ територіях.

На згадку про візит митрополит Епіфаній подарував Бріджит Брінк видання про Православну Церкву України, а також про відвідання Києва Вселенським Патріархом Варфоломієм у серпні 2021 році.