Обговорили імплементацію української формули миру – Зеленський зустрівся з прем’єркою Ісландії

14 березня у Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір. З перших днів повномасштабної російської агресії Рейк’явік активно підтримує Україну.

Про це глава держави зазначив у Facebook.

Зеленський наголосив, що підтримка України всіма партнерами та союзниками у нашій боротьбі із загарбником дуже важлива.

Під час зустрічі сторони обговорили роботу з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Окрім цього, розглянули імплементацію української формули миру. Також обговорили процес та перспективи відбудови України. Президент акцентував на перспективах використання досвіду Ісландії у сфері “зеленої” енергетики та запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проєкти в нашій державі.

Вдячний уряду і народу, всім ісландцям за підтримку. Ми цінуємо, що Ісландія допомагає нам політично, фінансово, на гуманітарному та інших напрямках”, – наголосив очільник країни.

У січні під час онлайн-зустрічі міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр навколишнього середовища, енергетики та клімату Ісландії Гудлаугур Тор Тордарсон обговорили допомогу енергетичному сектору України в умовах масованих російських атак та двосторонню співпрацю в енергетиці.

23 лютого Генеральна асамблея ООН, абсолютною більшістю, підтримала резолюцію України та союзників “Принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні”.