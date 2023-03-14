Обговорили імплементацію української формули миру – Зеленський зустрівся з прем’єркою Ісландії

Про це глава держави зазначив у Facebook.
Зеленський наголосив, що підтримка України всіма партнерами та союзниками у нашій боротьбі із загарбником дуже важлива.
Під час зустрічі сторони обговорили роботу з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.
Окрім цього, розглянули імплементацію української формули миру. Також обговорили процес та перспективи відбудови України. Президент акцентував на перспективах використання досвіду Ісландії у сфері “зеленої” енергетики та запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проєкти в нашій державі.
Вдячний уряду і народу, всім ісландцям за підтримку. Ми цінуємо, що Ісландія допомагає нам політично, фінансово, на гуманітарному та інших напрямках”, – наголосив очільник країни.
У січні під час онлайн-зустрічі міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр навколишнього середовища, енергетики та клімату Ісландії Гудлаугур Тор Тордарсон обговорили допомогу енергетичному сектору України в умовах масованих російських атак та двосторонню співпрацю в енергетиці.
23 лютого Генеральна асамблея ООН, абсолютною більшістю, підтримала резолюцію України та союзників “Принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні”.
- У жовтні минулого року на першій зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський закликав повністю реалізувати українську формулу миру.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен на спільній пресконференції зі своїм колегою Олексієм Резніковим повідомила, що Нідерланди нададуть Україні 2 протимінні тральщики класу Alkmaa.
- До коаліції зі створення спеціального трибуналу над РФ за злочини збройної агресії проти України приєдналося ще дві країни, відтак загалом вже долучилося 32 держави.