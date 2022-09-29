Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Український президент подякував польському лідеру за потужну підтримку України, висловлену під час виступу на відкритті 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, а також за чітку позицію Польщі щодо невизнання псевдореферендумів.
Співрозмовники погодилися з необхідністю потужної консолідованої реакції світу на незаконні дії РФ, що руйнують основи міжнародного права. Також лідери обговорили конкретні кроки та заходи, над якими сторони працюватимуть у цьому контексті.
Окрім цього, у розмові предметно обговорили питання військової та оборонної співпраці.
Президенти також обмінялися думками щодо актуальних питань двосторонніх відносин. Зеленський відзначив зменшення черг на українсько-польському кордоні та наголосив на важливості подальших зусиль для збільшення пропускної здатності відповідних пунктів. Він наголосив на зацікавленості української сторони у запровадженні спільного прикордонно-митного контролю в усіх пунктах пропуску та прискоренні роботи над двосторонньою угодою у цій сфері.
- 6 вересня прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс провела першу телефонну розмову на посаді. Український президент Володимир Зеленський став першим закордонним лідером, кому зателефонувала Трасс.
- 22 вересня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Італійської Республіки Лоренцо Гуеріні, який прибув з візитом до України.
- 27 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною, яка перебуває з візитом в Україні й заявив, що Україна очікує жорсткої реакції міжнародних партнерів на проведення псевдореферендумів.