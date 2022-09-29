Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Основну увагу приділили міжнародній реакції на так звані референдуми, проведені РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Український президент подякував польському лідеру за потужну підтримку України, висловлену під час виступу на відкритті 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, а також за чітку позицію Польщі щодо невизнання псевдореферендумів.

Співрозмовники погодилися з необхідністю потужної консолідованої реакції світу на незаконні дії РФ, що руйнують основи міжнародного права. Також лідери обговорили конкретні кроки та заходи, над якими сторони працюватимуть у цьому контексті.

Окрім цього, у розмові предметно обговорили питання військової та оборонної співпраці.

Президенти також обмінялися думками щодо актуальних питань двосторонніх відносин. Зеленський відзначив зменшення черг на українсько-польському кордоні та наголосив на важливості подальших зусиль для збільшення пропускної здатності відповідних пунктів. Він наголосив на зацікавленості української сторони у запровадженні спільного прикордонно-митного контролю в усіх пунктах пропуску та прискоренні роботи над двосторонньою угодою у цій сфері.