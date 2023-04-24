Під час поїздки на Житомирщину президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду з питань безпекової, соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в регіоні, у якій взяли участь керівники сил безпеки та оборони й правоохоронних органів.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Під час координаційної наради обговорили низку важливих питань.

Зокрема голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про комплексні заходи відносно зміцнення держкордону в межах Житомирської області, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд.

Зеленський також заслухав інформацію про стан готовності підрозділів Територіальної оборони.

Своєю чергою, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Максим Миргородський доповів про стан підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу для військових частин і підрозділів ДШВ.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин розповів про забезпечення життєдіяльності обласного центру та оборонні заходи в умовах воєнного стану.

Окрім цього, учасники наради заслухали інформацію від обласного керівництва Служби безпеки України та Національної поліції про оперативну та криміногенну ситуацію на Житомирщині.

Раніше у Генштабі зазначили, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Тоді як на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ.