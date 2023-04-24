Про це глава держави повідомив у Facebook.
Під час координаційної наради обговорили низку важливих питань.
Зокрема голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про комплексні заходи відносно зміцнення держкордону в межах Житомирської області, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд.
Зеленський також заслухав інформацію про стан готовності підрозділів Територіальної оборони.
Своєю чергою, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Максим Миргородський доповів про стан підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу для військових частин і підрозділів ДШВ.
Житомирський міський голова Сергій Сухомлин розповів про забезпечення життєдіяльності обласного центру та оборонні заходи в умовах воєнного стану.
Окрім цього, учасники наради заслухали інформацію від обласного керівництва Служби безпеки України та Національної поліції про оперативну та криміногенну ситуацію на Житомирщині.
Раніше у Генштабі зазначили, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Тоді як на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ.
- Станом на 24 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожі кораблі, з них два носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до восьми ракет.
- Військове керівництво РФ прагне завершити захоплення міста Бахмута Донецької області до початку потенційного українського контрнаступу, якщо це можливо.
- Власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, ймовірно, намагається переконати президента Володимира Путіна перейти від атак до оборонних операцій.