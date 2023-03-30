Про це глава держави поінформував у Facebook.
Під час зустрічі сторони детально обговорили поточний стан співробітництва з концерном та перспективи його розвитку.
Зеленський зауважив, що необхідне подальше поглиблення партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб Сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави у перспективі.
Очільник держави висловив вдячність провідній оборонній компанії Німеччини, а також усьому німецькому народу за всебічну допомогу і підтримку України.
Цінуємо цю важливу допомогу у нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності”, – зазначив він.
Зауважимо 4 березня стало відомо, що керівник німецького машинобудівного та зброєбудівного концерну Rheinmetal Армін Паппергер заявив, що компанія веде переговори щодо будівництва танкового заводу в Україні.
Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна захистити від російських повітряних атак системами протиповітряної оборони.
Захист за допомогою протиповітряної оборони не буде складним”, – наголосив Паппергер.
Станом на сьогодні Rheinmetall виробляє близько 250 танків у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України, працює на повну потужність.
Довідка. Rheinmetall — німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі. Утворений у 1889 році. Є одним з найбільших виробників військової техніки й зброї в Німеччині та Європі. Основна продукція концерну — військова техніка, зброя, а також виробництво комплектуючих для автомобілів.
- Окрім танків Leopard 2, німецька збройна компанія Rheinmetall хоче придбати 96 танків Leopard 1 у швейцарської оборонної фірми Ruag, для відправлення в Україну.
- Танкісти Збройних сил України завершили навчальний курс на бойових танках Challenger 2 у Великій Британії та повернулися додому.
- 7 лютого під час неоголошеного візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН, Данія та Нідерланди спільно постачать Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.