30 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.

Про це глава держави поінформував у Facebook.

Під час зустрічі сторони детально обговорили поточний стан співробітництва з концерном та перспективи його розвитку.

Зеленський зауважив, що необхідне подальше поглиблення партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб Сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави у перспективі.

Очільник держави висловив вдячність провідній оборонній компанії Німеччини, а також усьому німецькому народу за всебічну допомогу і підтримку України.

Цінуємо цю важливу допомогу у нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності”, – зазначив він.

Зауважимо 4 березня стало відомо, що керівник німецького машинобудівного та зброєбудівного концерну Rheinmetal Армін Паппергер заявив, що компанія веде переговори щодо будівництва танкового заводу в Україні.

Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна захистити від російських повітряних атак системами протиповітряної оборони.

Захист за допомогою протиповітряної оборони не буде складним”, – наголосив Паппергер.

Станом на сьогодні Rheinmetall виробляє близько 250 танків у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України, працює на повну потужність.

Довідка. Rheinmetall — німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі. Утворений у 1889 році. Є одним з найбільших виробників військової техніки й зброї в Німеччині та Європі. Основна продукція концерну — військова техніка, зброя, а також виробництво комплектуючих для автомобілів.