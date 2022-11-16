Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде, яка перебуває з візитом в Україні, сторони обговорили підготовку проєктів щодо відновлення української транспортної, енергетичної інфраструктури та об'єктів охорони здоров’я.

Про це президент України повідомив у Telegram.

Володимир Зеленський зазначив, що завжди хочеться тепло вітати друзів і партнерів в Україні, але делегація Світового банку прибула до Києва в той день, коли Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл української території.

“На жаль, ми вже тривалий час живемо в таких умовах. Дякуємо за підтримку, за те, що ви не поїхали одразу, а залишилися. Це дуже важливий сигнал”, – наголосив президент України.

А також висловив подяку Світовому банку та його керівництву за швидке реагування на потреби України з перших днів повномасштабної війни, на загрози економічній і макрофінансовій стабільності, дефіцит бюджету.

Володимир Зеленський зауважив, що з 24 лютого 2022 року Світовий банк надав Україні 11,4 млрд доларів, що є надзвичайно вагомою підтримкою для України.

Зі свого боку Анна Б’єрде відзначила хоробрість і відвагу українського народу, з якою він бореться за свою країну. Під час зустрічі сторони обговорили підготовку проєктів Світового банку щодо відновлення української транспортної, енергетичної інфраструктури та об’єктів охорони здоров’я. Також сторони розглянули можливість провідної ролі Світового банку у структуруванні Фонду відбудови України.

Крім того, президент подякував Багатосторонній агенції з гарантій інвестицій (MIGA) за розпочатий пілотний проєкт із запровадження страхування воєнних ризиків для бізнесу. Він наголосив, що це вкрай важливий інструмент для підприємців.