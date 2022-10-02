2 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили ситуацію на фронті й нові успіхи ЗСУ у звільненні українських територій.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава української держави подякував президенту Франції за рішуче засудження незаконних референдумів у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях і спроби незаконної анексії РФ цих територій України. Співрозмовники погодилися з необхідністю жорсткої консолідованої реакції світової спільноти на цей черговий злочин РФ, зокрема шляхом посилення санкційного тиску.

Окремо Зеленський акцентував важливість посилення оборонної підтримки України з боку Франції та відзначив вагому особисту роль у цьому особисто Макрона.

Згадуючи тему ядерного шантажу світу РФ, лідери обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та вкотре наголосили на необхідності її негайної демілітаризації. Сторони звернули увагу на протиправне затримання російською окупаційною владою генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова та закликали до його звільнення.

У контексті необхідності гарантування безпеки України Зеленський торкнувся питання поданої нашою державою заявки на членство в НАТО.

Окрім цього, лідери обговорили проведення на наступному тижні у Празі саміту Європейської політичної спільноти та неформального засідання Європейської Ради, які стануть нагодою для спільної оцінки актів російської агресії та вироблення відповідних рішень.