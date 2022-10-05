5 жовтня президент України Володимир Зеленський зібрав чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію на фронті та проаналізували актуальні потреби сил оборони в матеріально-технічному забезпеченні та перебіг підготовки військ до зимового періоду.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На засіданні заслухали інформацію від розвідки, штабу ЗСУ та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на фронті та дій ворога, обговорили питання стабілізації ситуації у щойно деокупованих районах.

Окрім цього, розглянули плани стосовно подальшого звільнення українських територій.

Окремо члени Ставки зупинилися на питанні протидії новим видам озброєння, яке використовує російська армія.

У засіданні взяли участь, зокрема міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, глава МВС Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств та секретар РНБО Олексій Данілов.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач об’єднаного стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування “Захід” Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування “Південь” Андрій Ковальчук та командувач об’єднаного стратегічного угруповання військ “Херсон” Олександр Тарнавський.