Президент України Володимир Зеленський закликав росіян боротись проти мобілізації, або здаватись в українській полон. Для кращого розуміння, до громадян країни-агресорки очільник держави звернувся російською.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Він пояснив, що потрібно робити росіянам, аби уникнути участі десятків тисяч загиблих своїх співгромадян.

“Объясню русским по-русски, что происходит. 55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить“, – зазначив президент російською.

Він зауважив, що усі росіяни, шляхом замовчування, вже є співучасниками вбивства та тортур українців.

Глава країни пояснив, що попри анонсовану ніби то кількість мобілізованих у 300 тисяч, російська влада готується призвати до 1 мільйона осіб.

Зеленський наголосив, що російське рішення про мобілізацію – це відверте визнання того, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до загарбання чужого, не витримала й посипалась. І тепер через мобілізацію війна РФ проти України для більшості громадян РФ – це не щось там на ТБ чи в інтернеті, а те, що ввійшло в кожен російський дім.

Саме на факт української сили реагує керівництво РФ, яке змінює тактику та намагається втягнути у війну ще більше російських громадян і ресурсів.

Я дякую кожному й кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги.

Зеленський також повідомив, що у четвер провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Він окреслив основні питання, що обговорювались, це: передова, забезпечення військових, нові загрози, які створює РФ.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, глава МЗС Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, секретар РНБО Олексій Данілов та інші.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування “Захід” Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування “Південь” Андрій Ковальчук.

Керівники сил оборони та командувачі оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту. Було розглянуто ймовірний характер дій противника у найближчий період.

Члени Ставки Верховного Головнокомандувача також проаналізували стан забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами.

Учасники засідання приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики, пов’язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.