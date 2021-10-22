Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Встановлено, що зловмисник – 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі Кам’янського району Черкаської області.
Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи.
З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер Telegram. Чоловікові обіцяли заплатили 4 тисячі доларів США після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі.
Наразі Кіберполіція та інші оперативні служби працюють над встановленням особи замовника злочину. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.
Зазначимо, що посаду заступника керівника Офісу президента з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України обіймає Ігор Жовква.
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