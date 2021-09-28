Засновник компаній SpaceX й Tesla Ілон Маск знову став найбагатшою людиною світу за версією журналу Forbes.

Про це йдеться на сайті журналу.

Зазначається, що Маск – третя людина у світі, статки якої коли-небудь перевищували 200 мільярдів доларів. Першим цю позначку торік у серпні досягнув Джефф Безос, а у серпні цього року – президент компанії Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Зазначається, що статки Маска зросли на тлі здорожчання акцій компанії Tesla. 27 вересня Ілон Маск став багатшим на 3,8 млрд доларів і на момент закриття ринків мав статки на рівні 203,4 млрд доларів.

Йому вдалося обігнати Безоса, статки якого цього дня скоротилися на 1 млрд доларів й становили 197,7 млрд доларів через здешевлення акцій Amazon на 0,6%.

Замикає трійку лідерів рейтингу Бернар Арно з капіталом у 175,7 млрд доларів.