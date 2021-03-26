45-й президент США Дональд Трамп вважає, що його прихильники, які влаштували "штурм Капітолія" 6 січня, представляли "нульову загрозу", бо просто "обіймали й цілували поліціянтів та охоронців" і не були агресивними.

Про це він заявив в коментарі американському телеканалу Fox News.

Журналісти протиставили слова Трампа фактам про те, що в результаті “штурму Капітолію” було багато поранених і п’ятеро загиблих.

“Це обурлива спроба Трампа переписати історію повстання, яке він розпалював, неодноразово неправдиво заявляючи, що вибори 2020 року було вкрадено у нього. Немає ніяких доказів шахрайства, але Трамп і багато хто з його консервативних союзників в ЗМІ і на Капітолійському пагорбі, незважаючи на це, продовжували поширювати “велику брехню”, – зазначили в матеріалі CNN.

У коментарі журналістам Трамп сказав так:

“Це була нульова загроза (маються на увазі прихильники Трампа біля Капітолія 6 січня, – ред.), з самого початку, це була нульова загроза. Послухайте, вони увійшли (в Капітолій), вони не повинні були цього робити. Деякі з них увійшли, і вони обіймали й цілували поліціянтів та охоронців, ви знаєте, у них були чудові стосунки. Вони багатьом людям помахали рукою, а потім вони увійшли й вийшли”, – сказав Трамп.

Попри такі слова Трампа, в поліції давно надали фото і відео докази того, що прихильники Трампа в той день діяли агресивно.

Як відомо, прихильники Трампа, які штурмували Капітолій, мали намір перешкодити Конгресу підтвердити перемогу президента Джо Байдена на виборах 2020 року.

Тоді багато учасників заворушень вступили в зіткнення з поліцією Капітолія, використовуючи різну зброю. В результаті заворушень п’ятеро людей загинули, в тому числі офіцер поліції Капітолію Браян Сікнік, понад 100 інших поліціянтів отримали поранення.

Твердження Трампа про те, що деякі з його прихильників “обіймали й цілували” поліціянтів, може апелювати до відео, на якому поліція впускає протестантів в будівлю, а один з поліціянтів Капітолію робить селфі з кимось, хто був серед активістів.