Український аматорський короткометражний фільм:

1 місце – Followers (2019), Режисери Роберт Куньєвський та Діна Ібрагімова, Україна/Польща

2 місце – Sir Chub de Pigi (2019), Режисер Олександр Гойсан, Івано-Франківськ

3 місце (1) – The Elephants (2020), Режисер Заур Джафаров, Київ

3 місце (2) – Hunters (2019), Режисер Сандра Алексєєва, Одеса

Український професійний короткометражний фільм:

1 місце (1) – HYPE (2019), Режисер Віктор Буток, Київ

1 місце (2) – FAMILY NAME IN THE POCKET (2019), Режисер Степан Коваль, Київ

2 місце – DEPENDENCE (2019), Режисер Валерія Ходос, Київ

3 місце – S(HE) (2019), Режисер Олена Рубашевська, Донецьк

Міжнародний короткометражний фільм:

1 місце – Suitcase Without A Handle (2019), Режисер Сергій Куклов, Білорусь

2 місце – Blue Matter (2019), Режисер Андреа Гатопулос, Італія

3 місце – Fata Morgana (2020), Режисер Ангеліна Комарова, Франція та Україна

Короткометражні фільми у жанрах кіберпанк, пост-апокаліпсис, жахи та наукова фантастика:

1 місце – Fury of the dragonslayer 7 (2020), Режисер Микола Бурденій, Сторожинець, Чернівецька область

2 місце – One Life (2020), Режисер Максим Мельник, Тернопіль

3 місце – Replica (2020), Режисер Альваро-де-ла-Хос, Іспанія

Короткометражний фільм до 60 секунд:

1 місце – Autumn (2019), Режисер Жан-Марі Вілньов, Франція

2 місце (1) – La petite mort (2020), Режисер Ігнасіо Родо, Іспанія

2 місце (2) – It’s not over yet (2019), Режисер Джанлука Гранокіа, Італія

3 місце – Filter Selfie (2019), Режисер Еліна Пупіна, Україна

Короткометражні фільми про “Коронавірус” / COVID-19:

1 місце – Covid – 19 From Outer Space (2020), Режисери Едоардо Нерві, Леа Борньотто та Віра Борніотто, Італія

2 місце – Маніякюр (2020), Режисери Коля Бурдейній та Юлія Мельник, Україна

3 місце – Killing of Time (2020), Режисер Ніл Мерфі, Іспанія