Оголошено список переможців "КібеБруківки" - ІV Кам'янець-Подільського Міжнародного кінофестивалю "Бруківка", який відбувся 16 травня в онлайн-форматі на День міста Кам'янця-Подільського і зібрав в сумі майже 3 тисячі глядачів на платформах Twitter та Youtube.