Список опубліковано на сайті організації.

Найдорожчим футболістом став нападник “Парі Сен-Жермен” Кіліан Мбаппе. Його вартість оцінили у 265,2 млн євро.

Другим став форвард “Манчестер Сіті” Рахім Стерлінг (223,7 млн євро), третє місце посів нападник “Ліверпуля” Мохамед Салах (175,1 млн євро).

Чинний володар “Золотого м’яча” Ліонель Мессі, який виступає за “Барселону”, розташувався на восьмій сходинці (125,5 млн євро). Форвард туринського “Ювентуса” Кріштіану Роналду, який став найкращим бомбардиром УЄФА в 2019 році (80,3 млн євро) не потрапив в першу десятку рейтингу.

Найдорожчі футболісти топ-5 ліг Європи:

1. Кіліан Мбаппе (“ПСЖ”) – € 265,2 млн;

2. Рахім Стерлінг (“Манчестер Сіті”) – € 223,7;

3. Мохамед Салах (“Ліверпуль”) – € 175,1;

4. Джейдон Санчо (“Боруссія”, Дортмунд) – € 168,9;

5. Садіо Мане (“Ліверпуль”) – € 155,6;

6. Гаррі Кейн (“Тоттенхем Хотспур”) – € 150,5;

7. Маркус Решфорд (“Манчестер Юнайтед”) – € 134,3;

8. Ліонель Мессі (“Барселона”) – € 125,5;

9. Антуан Грізманн (“Барселона”) – € 123,6;

10. Лаутаро Мартінес (“Інтер”) – € 115,7.