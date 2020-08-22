Про це повідомляється на сайті видання.

На червоній обкладинці зображена жінка з білою квіткою в руках, а напис під картинкою сповіщає: “Сила квітів: жінки очолюють рух за зміни”.

“Білоруський президент Олександр Лукашенко упивався своєю репутацією “останнього диктатора Європи”. Але після 26 років правління в колишній радянській республіці, 9 серпня після чергових фальсифікованих виборів білоруси вийшли на вулиці”, – зазначили у виданні.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.