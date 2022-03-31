Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Ілюстрацію Маші Фой опублікують у випуску Guardian Weekly у перший день квітня. Митець після нападу Росії евакуювалася з Києва, де вона живе, до заходу України.

Вона каже, що російська армія просто знищує мирне населення у Маріуполі. На її думку, подібні військові злочини неприпустимі та непробачні у 21 столітті. На ілюстрації зображено жінку, яка притискає до себе перелякану дитину. Ніби через них летять ракети, а на задньому фоні видно зруйновану будівлю, яка почорніла внаслідок пожежі. Самого неба майже не видно через клуби диму, які спровокували масові пожежі.

“Я щоразу думаю, що російським окупантам неможливо зробити більш ганебні вчинки, але потім настає ранок, і я дізнаюся про ще більш огидні речі”, — сказала художниця.