22 українські обласні державні адміністрації розмістили на своїх сайтах і поширили на сторінках у соцмережах однакові цитати з інтерв’ю президента Володимира Зеленського телеканалу "1+1".

Про це повідомляють регіональні представники Інституту масової інформації.

Зокрема, у публікаціях ОДА рекламується президентська програма “Велике будівництво” та анонсується майбутня зустріч Зеленського з Президентом США Джо Байденом.

На думку експертів ІМІ, публікації містять ознаки політичного піару, зокрема на це вказують компліментарні оцінні судження на користь президента, відсутність балансу та централізований характер розміщення матеріалів.

Матеріали із заголовками “Президент: “Велике будівництво” – реально крута програма, яка допомогла зберегти робочі місця під час пандемії”, “На зустрічі з Президентом США Володимир Зеленський порушуватиме питання безпеки та економіки”, “Президент: Мої конкуренти на виборах – погані дороги, війна та бідність” були розміщені 25 червня на сайтах 22 ОДА: Волинської, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської.

При цьому не виявлено таких матеріалів лише на сайтах Львівської та Одеської ОДА.

Юриста ІМІ Алі Сафаров зазначив, що діяльність обласних адміністрацій регулюється Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, який передбачає, що до компетенції обласних адміністрацій належать питання забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, соціально-економічного розвитку відповідних територій, використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля та інші подібні питання.

“Висвітлення діяльності президента України не входить до компетенції обласних адміністрацій. Незважаючи на те що голів адміністрацій призначає президент, він не уповноважений напряму давати вказівки головам адміністрацій. Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Якщо посадова особа здійснює під час виконання своїх обов’язків щось зайве, це може бути кваліфіковане як перевищення передбачених законом повноважень, що може тягнути за собою відповідальність аж до кримінальної“, – наголосив він.

Слід зазначити, що фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється коштом Державного бюджету України. А основним джерелом поповнення державного бюджету є податки. Податки забезпечують близько 90% доходів держави.