Дослідження показує, що прихильники теорій змови переходять від QAnon і Covid до дезінформації про кризу, спричинену війною Росії в Україні.

Про це інформує Guardian.

Дослідження Інституту дослідження мережевого зараження (NCRI) показало, що конспірологи у соціальних мережах почали проштовхувати ідею про відповідальність західних країн за припинення експорту пшениці, ячменю та кукурудзи з України.

Останніми тижнями російський уряд зробив ті самі заяви, звинувативши західні санкції в уповільненні експорту зерна. Росія заблокувала судноплавні порти України, що перешкоджає експорту десятків мільйонів тонн зерна. В ООН припустили, що через дії Росії 49 мільйонів людей можуть опинитися в умовах голоду або схожих на нього умовах.

NCRI, який відстежує дезінформацію та маніпуляції в соціальних мережах, виявив, що конспірологічні спільноти та впливові особи, пов’язані з QAnon, відходять від теорій змови навколо COVID-19 до дезінформації про продовольчу кризу.

За даними NCRI, звіти часто пов’язують зростання продовольчої кризи з “кабалою тіньових”, часто єврейських “еліт”, для встановлення “нового світового порядку”, а не з вторгненням Росії в Україну.

В одному прикладі GhostEzra, антисемітський впливовий діяч соціальних мереж QAnon, який оголосив COVID-19 “фейком”, написав у Telegram : “Ніколи не вірте ні на мить, що десь бракує харчів, води, олії. Вони створюють і продукують цей дефіцит”. Слово “вони”, за словами NCRI, стосується євреїв.

“Існує суттєва схожість між QAnon та іншими антивакцинаторськими та онлайн-конспірологічними спільнотами”, — сказав Алекс Голденберг, провідний аналітик розвідки в NCRI та науковий співробітник Центру захисту та стійкості спільнот Рутгерса Міллера. “Деякі з найбарвистіших змов про продовольчу кризу змішуються з теоріями змови проти вакцин”.

Що таке QAnon?

QAnon – це теорія змови, яка з’явилася у 2017 році на політичному форумі 4chan. Вона пов’язана з дописами анонімного користувача з ніком Q. Перший його допис був присвячений нібито арешту Гілларі Клінтон, який начебто мав відбутися 20 жовтня 2017 року, і який мали проводити Збройні сили США і Національна гвардія.

Відтоді анонім написав тисячі дописів, зміст яких зводиться до того, що він, Q, входить до глибоко засекреченого кола радників президента Трампа, які мають на меті виконати певний грандіозний план і донести інформацію про нього громадськості.

План полягає у тому, що Трамп має викрити масштабну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої нібито залучені лідери Демократичної партії та деякі знаменитості, які, до того ж, поклоняються Сатані (так звана “глибока держава”). У рамках виконання плану нібито мають відбутися масові арешти причетних, серед яких Гілларі та Біл Клінтон, Барак Обама, Джордж Сорос, Ротшильди, члени саудівської королівської сім’ї й інші відомі люди.