Облогою українського Маріуполя керує особисто російський генерал-полковник Михайло Мізінцев. Раніше він керував операцією в Сирії.

Про це сповістив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Мізінцев – уродженець Вологодської області. Йому 59 років. Навчався у Київському вищому загальновійськовому командному училищі. Під час операції в Сирії був керівником міжвідомчого координаційного штабу РФ щодо повернення біженців на територію Сирійської Арабської Республіки.

З 2014 року він обіймає посаду начальника національного центру управління обороною РФ, а у 2017- му отримав звання генерала-полковника.

“Це він наказував бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних жителів. Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста”, – наголосив Братчук.

Відповідальність Мізінцева за облогу Маріуполя також підтверджують пропагандистські росЗМІ, де цитуються його “успіхи”. Зокрема, обстріли цивільних, які намагаються евакуюватися з міста, російський генерал-полковник пояснює як “ліквідацію дезертирів”.