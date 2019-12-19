У Білому домі, адміністрації президента США Дональда Трампа, вважають оголошення йому імпічменту Палатою представників Конгресу "одним з найганебніших політичних епізодів в історії країни".

Про це сказано в заяві прес-секретаря Білого дому Стефані Грішем.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.

У Білому домі нагадали, що демократи висунули “незаконні статті щодо імпічменту президента, не надавши ніяких доказів його неправомірних дій”.

Голосування в Палаті представників президентська адміністрація назвала “кульмінацією одного з найганебніших політичних епізодів в історії країни”.

“Не отримавши жодного республіканського голосу і не надавши жодних доказів неправомірних дій, демократи висунули незаконні статті щодо імпічменту президенту через Палату представників. Демократи вирішили діяти як партизани, незважаючи на те, що президент не зробив абсолютно нічого поганого. Дійсно, тижні слухань довели, що він не зробив нічого поганого“, – сказано в заяві.

Також в Білому домі заявили, що вважають оголошений імпічмент “обманом”, оскільки президенту Трампу від самого початку відмовили в “фундаментальної справедливості та належній правовій процедурі”.

“Всі ці витівки ясно показують, що демократи зовсім забули про те, що дійсно потрібно цій країні… Їх безмежна ворожість до президента Трампа тільки сприяє їх бажанню нівелювати результати виборів 2016 року, і неналежним чином вплинути на вибори 2020 року”, – заявила Грішем.

Сам президент переконаний, що голосування за імпічмент в Сенаті, де він має більшість, буде безуспішним.

“Президент упевнений, що Сенат відновить належний порядок, справедливість і судочинство, які були проігноровані під час процедур в Палаті представників. Президент готовий до наступних кроків і впевнений, що він буде повністю виправданий“, – резюмували у відомстві.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.