Про це йшлося в його інтерв’ю телеканалу “Прямий”,записаному напередодні судового засідання щодо колишніх “беркутівців”.

Колишній Глава держави нагадав, що обмін співробітників “Беркута” суперечить закріпленим у Мінських угодах правилам.

“Не дай Боже, це станеться. Коли ми складали “Мінськ”, там записано, що не підпадають ті, хто вчинив тяжкі злочини, не підпадають ті злочинці, які не мають ніякого відношення до подій на фронті”, — нагадав Порошенко.

За словами політика, справа, що розслідується проти колишніх співробітників “Беркута” була прямим доказом причетності РФ до терористичної діяльності на території України.

“Що ви робите? Це безпосередньо прямий доказ участі Росії в терористичній діяльності”, — наголошував Порошенко.

Також експрезидент різко засудив імовірність передачі терористичним “Л/ДНР” фермера Миколи Бутрименка, який у 2014-му показав бойовикам місце дислокації українських спецпризначенців. З них 10 загинули, ще п’ятеро — потрапили в полон бойовиків.

“А сьогодні ще й стоїть питання про те, щоб відпустити злочинця, зрадника, який здав українських спецназівців, які вирушили на пошуки збитого льотчика. На його совісті – життя цих спецназівців. Як будуть дивитися в очі дітям, дружинам, коли людина, безпосередньо винна, зараз може бути звільнена? Коли Цемаха відпустили, і на сьогоднішній день це руйнує світову коаліцію на підтримку України”, — обурювався Порошенко.

При цьому політик наголосив, що “Зеленському зараз нелегко” та “доводиться приймати непрості рішення”, проте громадськості необхідно робити все, щоб утримувати владу від подібних вчинків.

Напередодні Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і в пораненні 80 осіб під час Революції Гідності. Так, суд прийняв рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка й Павла Аброськіна під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” запобіжним заходом було визначено й для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).

Того ж вечора в Києві група активістів блокувала виїзд автозаків із Лук’янівського СІЗО, де перебували троє з п’яти екс-“беркутівців”, обвинувачених у розстрілах на Майдані. Попри це п’ятеро колишніх співробітників “Беркута” були доставлені на КПВВ “Майорське” в Донецькій області для обміну.