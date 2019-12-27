Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Офіс президента не проводив консультації щодо звільнення політв'язнів з Криму в рамках обміну полоненими.

Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

Він зазначив, що запланований обмін повинен відбутися протягом п’яти днів, до Нового року.

За словами Чубарова, у списках на обмін не буде жодного громадянина України, який постійно проживає на території тимчасово окупованого Криму.

“У списку на обмін не буде жодного з понад 65-ти політв’язнів кримських татар, в тому числі братів Теймура і Узеїра Абдуллаєва, Рустема Ісмаїлова, яких Верховний суд Росії своїм рішенням від 24 грудня 2019 року засудив відповідно до 16 років і 6 місяців, 12 років і 6 місяців, 13 років і 6 місяців позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму, а також Еміля Джемаденова і Айдера Саледінова – кожного до 11 років 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму”, – написав він.

За його словами, Офіс президента не провів жодної консультації ні з Меджлісом кримськотатарського народу, ні з родичами кримських політв’язнів щодо пошуку можливих інших шляхів звільнення громадян України, незаконно позбавлених волі на території тимчасово окупованого Криму.

“Переговірникам з української сторони було легше погодитися з аргументами російських бандитів: “Щодо Криму не говоримо і не обговорюємо, усе, що там відбувається, є внутрішньою справою Росії”, ніж жорстко відстоювати свободу всіх українських політв’язнів”, – резюмував Чубаров.