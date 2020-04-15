Про це йдеться в заяві спеціальної представниці ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу Хайді Грау.
Грау зазначила, що робоча група ТКГ з гуманітарних питань вже погодила деталі майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб та їх подальшого обміну.
“Взаємне звільнення й обмін відбудуться завчасно до православного Великодня”, — наголосила представниця ОБСЄ.
Український омбудсмен Людмила Денісова виступила зі зверненням, в якому також підтвердила інформацію про те, що обмін відбудеться до кінця тижня.
“Зараз переговори тривають. Зокрема, здійснюється останнє узгодження дати, списків та логістики передачі громадян”, — додала вона.
Також омбудсмен поінформувала, що всі учасники обміну після повернення в Україну потраплять на обов’язкову обсервацію у зв’язку з пандемією COVID-19.
“Цей етап взаємного звільнення ускладнений тим, що він відбувається під час карантину. Наші громадяни, яких ми повертаємо, пройдуть обов’язкову обсервацію протягом 14 днів”, — заявила Денісова.
Gepostet von Людмила Денісова am Mittwoch, 15. April 2020
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