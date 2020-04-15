Обмін утримуваними особами з представниками ОРДЛО відбудеться протягом поточного тижня. Всі учасники обміну після повернення в Україну пройдуть 14-денну обсервацію.

Про це йдеться в заяві спеціальної представниці ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу Хайді Грау.

Грау зазначила, що робоча група ТКГ з гуманітарних питань вже погодила деталі майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб та їх подальшого обміну.

“Взаємне звільнення й обмін відбудуться завчасно до православного Великодня”, — наголосила представниця ОБСЄ.

Український омбудсмен Людмила Денісова виступила зі зверненням, в якому також підтвердила інформацію про те, що обмін відбудеться до кінця тижня.

“Зараз переговори тривають. Зокрема, здійснюється останнє узгодження дати, списків та логістики передачі громадян”, — додала вона.

Також омбудсмен поінформувала, що всі учасники обміну після повернення в Україну потраплять на обов’язкову обсервацію у зв’язку з пандемією COVID-19.

“Цей етап взаємного звільнення ускладнений тим, що він відбувається під час карантину. Наші громадяни, яких ми повертаємо, пройдуть обов’язкову обсервацію протягом 14 днів”, — заявила Денісова.