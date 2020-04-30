Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, за результатами відеоконференції глав МЗС країн “нормандської четвірки”.
“Звичайно, ми приділили увагу питанню обміну утримуваними особами … Ми, безумовно, далекі від реалізації формули обміну “всіх на всіх”, тому потрібно рухатися вперед”, – зазначив міністр.
Він підтвердив, що зі свого боку готовий до взаємодії для того, щоб українці поверталися додому не лише з окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з Росії та окупованого Криму.
“Я звернувся до свого російського колеги з закликом вести активну роботу для їх звільнення”, – заявив глава МЗС України.
Брифінг Dmytro Kuleba за підсумками розмови міністрів «Нормандського» формату.
Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 30 квітня 2020 р.
- 8 квітня у форматі відеоконференції відбулися переговори Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по Донбасу. Сторони домовилися стосовно дати нового обміну утримуваними особами.
- 11 березня Тристороння контактна група на засіданні в Мінську домовилася про створення “Консультаційної ради” — органу, яким фіксується суб’єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”.
- Документ був підписаний головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, який, за словами дипломата Романа Безсмертного, не мав на це повноважень, і експрезидентом України Леонідом Кучмою.