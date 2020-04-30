Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що домовленостей стосовно проведення обміну утримуваними особами між Україною і Росією у форматі "всіх на всіх" досягти не вдалося.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, за результатами відеоконференції глав МЗС країн “нормандської четвірки”.

“Звичайно, ми приділили увагу питанню обміну утримуваними особами … Ми, безумовно, далекі від реалізації формули обміну “всіх на всіх”, тому потрібно рухатися вперед”, – зазначив міністр.

Він підтвердив, що зі свого боку готовий до взаємодії для того, щоб українці поверталися додому не лише з окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з Росії та окупованого Криму.

“Я звернувся до свого російського колеги з закликом вести активну роботу для їх звільнення”, – заявив глава МЗС України.

Брифінг Dmytro Kuleba за підсумками розмови міністрів «Нормандського» формату. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 30 квітня 2020 р.