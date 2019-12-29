Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України.
“Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших – у безпеці на підконтрольній Україні території”, – наголошується в повідомленні.
Подробиці в Офісі президента пообіцяли повідомити пізніше.
Скільки осіб було передано бойовикам в рамках обміну, поки невідомо.
Раніше сьогодні повідомлялося, що з полону бойовиків звільнені перші 25 українців. Серед них як мінімум четверо військовослужбовців, які перебували тривалий час у полоні на тимчасово окупованій території Донбасу: Сергій Іванчук, Юрій Євтушок, Іван Дєєв, Роман Фурсов.
Варто зазначити, що обмін з “ЛНР”, в рамках якого було звільнено 25 українців, відбувся на підконтрольній Україні території на КПВВ “Майорське”. Решту українців звільнили в рамках обміну на тимчасово окупованій території Донбасу – в Горлівці Донецької області.
Звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.
Звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.
Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 29 грудня 2019 р.
Тим часом агентство “Інтерфакс-Україна” оприлюднило імена і прізвища 25 осіб, які, ймовірно, були звільнені:
1. Іван Дєєв;
2. Юрій Євтушок;
3. Едуард Алоян;
4. Вікторія Вороніна;
5. Тетяна Горбулич;
6. Володимир Данильченко;
7. Олександр Данильченко;
8. Валентина Єрьоменко;
9. Сергій Іванчук;
10. Роман Кортишко;
11. Денис Олійник;
12. Анастасія Мухіна;
13. Олександр Пауков;
14. Денис Секацький;
15. Анатолій Семиренко;
16. Олена Сорокіна;
17. Валерій Тарасюк;
18. Андрій Яровий;
19.Роман Фурсов;
20. Віталій Буянов;
21. Вадим Завацький;
22. Іван Катишев;
23. Юрій Тучин;
24. Валерій Семенов;
25. Євген Циганок.
Варто зазначити, що не всі привезені на обмін особи захотіли виїжджати на окуповану територію. Один із таких “відмовників” пояснив, чому не погодився на обмін.
Відео спілкування оприлюднено в Мережі. На запитання про те, чому він відмовився їхати в ОРДЛО, чоловік заявив: “Нас включили в списки, але відмовилися. Тут сім’ї, тут все, а там немає нічого”. Він уточнив, що не знає, чому бойовики внесли його до списку.
У свою чергу звільнений з полону бойовиків українець Олександр Данильченко розповів, що під час перебування в полоні його били і катували. Данильченко уточнив, що його затримали 17 лютого 2017 року в окупованому Луганську.
“Об’єдналися, зв’язалися з нашими друзями в Україні, почали діяти не проти солдатів, а проти скажімо так кореня цього всього. Тих людей, які вбивали і грабували наш рідний Луганськ в 2014 році. Так вийшло, що попалися”, – розповів він.
Данильченко додав, що після затримання їх били і катували, але недовго.
“Били, катували. Але недовго. Коли зрозуміли, що вся інформація видана, у нас її не надто багато і було, тоді вже відправили до в’язниці після 15 місяців підвалів “МДБ”. І ось, ми тепер в Україні, вдома”, – розповів чоловік.
- Раніше Офіс президента Володимира Зеленського повідомляє про початок процесу обміну утримуваних осіб між Україною та терористичними “Л/ДНР”.
- П’ять колишніх співробітників “Беркута”, обвинувачені в убивстві 48 і пораненні 80 чоловік на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, були доставлені на КПВВ “Майорське” в Донецькій області. Про це розповів адвокат Ігор Варфоломєєв.