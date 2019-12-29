З полону бойовиків "ДНР/ЛНР" у рамках обміну сьогодні були звільнені 76 українців.

Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України.

“Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших – у безпеці на підконтрольній Україні території”, – наголошується в повідомленні.

Подробиці в Офісі президента пообіцяли повідомити пізніше.



Скільки осіб було передано бойовикам в рамках обміну, поки невідомо.

Раніше сьогодні повідомлялося, що з полону бойовиків звільнені перші 25 українців. Серед них як мінімум четверо військовослужбовців, які перебували тривалий час у полоні на тимчасово окупованій території Донбасу: Сергій Іванчук, Юрій Євтушок, Іван Дєєв, Роман Фурсов.

Варто зазначити, що обмін з “ЛНР”, в рамках якого було звільнено 25 українців, відбувся на підконтрольній Україні території на КПВВ “Майорське”. Решту українців звільнили в рамках обміну на тимчасово окупованій території Донбасу – в Горлівці Донецької області.

Тим часом агентство “Інтерфакс-Україна” оприлюднило імена і прізвища 25 осіб, які, ймовірно, були звільнені:

1. Іван Дєєв;

2. Юрій Євтушок;

3. Едуард Алоян;

4. Вікторія Вороніна;

5. Тетяна Горбулич;

6. Володимир Данильченко;

7. Олександр Данильченко;

8. Валентина Єрьоменко;

9. Сергій Іванчук;

10. Роман Кортишко;

11. Денис Олійник;

12. Анастасія Мухіна;

13. Олександр Пауков;

14. Денис Секацький;

15. Анатолій Семиренко;

16. Олена Сорокіна;

17. Валерій Тарасюк;

18. Андрій Яровий;

19.Роман Фурсов;

20. Віталій Буянов;

21. Вадим Завацький;

22. Іван Катишев;

23. Юрій Тучин;

24. Валерій Семенов;

25. Євген Циганок.

Варто зазначити, що не всі привезені на обмін особи захотіли виїжджати на окуповану територію. Один із таких “відмовників” пояснив, чому не погодився на обмін.

Відео спілкування оприлюднено в Мережі. На запитання про те, чому він відмовився їхати в ОРДЛО, чоловік заявив: “Нас включили в списки, але відмовилися. Тут сім’ї, тут все, а там немає нічого”. Він уточнив, що не знає, чому бойовики внесли його до списку.

У свою чергу звільнений з полону бойовиків українець Олександр Данильченко розповів, що під час перебування в полоні його били і катували. Данильченко уточнив, що його затримали 17 лютого 2017 року в окупованому Луганську.

“Об’єдналися, зв’язалися з нашими друзями в Україні, почали діяти не проти солдатів, а проти скажімо так кореня цього всього. Тих людей, які вбивали і грабували наш рідний Луганськ в 2014 році. Так вийшло, що попалися”, – розповів він.

Данильченко додав, що після затримання їх били і катували, але недовго.

“Били, катували. Але недовго. Коли зрозуміли, що вся інформація видана, у нас її не надто багато і було, тоді вже відправили до в’язниці після 15 місяців підвалів “МДБ”. І ось, ми тепер в Україні, вдома”, – розповів чоловік.