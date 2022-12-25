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Обмеження прав жінок в Афганістані та переслідування незгодних: реакція на рішення талібів

20 грудня стало відомо, що уряд Талібану призупинив навчання в університетах для всіх студенток в Афганістані, що є останнім кроком у жорстокому придушенні прав і свобод афганських жінок. Попри критику цього кроку з боку світової спільноти, таліби не відмовилися від цього рішення, переслідуючи та жорстоко караючи критиків всередині країни.

Неділя, 25 грудня 2022, 22:57
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Про це повідомляють #Букви.

З серпня 2021 року дівчатам в Афганістані заборонено ходити до середніх шкіл. 20 грудня стало відомо, що тепер заборона розповсюджується на вищі навчальні заклади.

Такою була реакція афганських студенток на новину про заборону їм відвідувати навчальний заклад: вони почали плакати у кабінетах.

 

25 грудня адміністрація Талібану в Афганістані наказала всім місцевим і міжнародним неурядовим організаціям заборонити своїм співробітницям приходити на роботу, згідно з надісланим листом Міністерства економіки.

Протести проти мізогінного рішення уряду талібів, спрямованого на обмеження права на освіту та роботу, відбувалися і всередині країни. 24 грудня в одному з ВНЗ Афганістану студенти залишили свій університетський іспит на знак протесту проти рішення заборонити жінкам і дівчатам відвідувати університет.

Днем раніше інші студенти здійснили цей же крок.

На протести проти порушень прав виходять і самі жінки – у зв’язку з цим “правоохоронці” їх жорстоко б’ють, переслідують, обливають водою та навіть стріляють у них. Деякі зі студенток у знак протесту вривалися на пари або стукали у зачинені двері їхніх ВНЗ.

Афганські жінки виходить на протести скандуючи “освіта – наше право”.

“Закрили школи, світ мовчав… Закрили наші університети. Тиша. Тепер наші навчальні курси?. Що нам робити? Вбити себе?”, – запитує одна з жінок Афганістану, нарікаючи на бездіяльність світової спільноти.

 

Human Rights Watch розкритикувала заборону на навчання в університетах, назвавши її “ганебним рішенням, яке порушує право на освіту для жінок і дівчат в Афганістані”.

Студенти (переважно хлопці) з Пешавару (Пакистан) вийшли на марш проти заборони навчання дівчаток в Афганістані.

“Пешавар відкидає репресивну та женоненависницьку ідеологію Талібану. Пешавар підтримує мир і освіту. Молодці хлопці та дівчата!”, – написав активіст за права жінок Ziauddin Yousafzai. 

Очільниця МЗС ФРН Бербок заявила, що рішення талібів порушують гуманітарні принципи. Вона наголосила на рішучості відповіді міжнародної спільноти:

Ми не погодимося, щоб таліби зробили гуманітарну допомогу іграшкою для свого женоненависництва. Вони позбавляють половину населення іншого базового права, порушують гуманітарні принципи та ставлять під загрозу життєві потреби людей. Ті, хто виключає жінок і дівчат з роботи, освіти та громадського життя, не тільки руйнують свою країну. Переслідування за ознакою статі також може бути злочином проти людства. Ми налаштовані на рішучу відповідь з боку міжнародної спільноти”. 

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