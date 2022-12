Обмеження прав жінок в Афганістані та переслідування незгодних: реакція на рішення талібів

Про це повідомляють #Букви.

З серпня 2021 року дівчатам в Афганістані заборонено ходити до середніх шкіл. 20 грудня стало відомо, що тепер заборона розповсюджується на вищі навчальні заклади.

Такою була реакція афганських студенток на новину про заборону їм відвідувати навчальний заклад: вони почали плакати у кабінетах.

After hearing of the Taliban’s decision to ban all girls from university, female students cry in their classrooms. Take a look at the PATHETIC scene. pic.twitter.com/m08pAwd30L — Steve Hanke (@steve_hanke) December 24, 2022

25 грудня адміністрація Талібану в Афганістані наказала всім місцевим і міжнародним неурядовим організаціям заборонити своїм співробітницям приходити на роботу, згідно з надісланим листом Міністерства економіки.

Протести проти мізогінного рішення уряду талібів, спрямованого на обмеження права на освіту та роботу, відбувалися і всередині країни. 24 грудня в одному з ВНЗ Афганістану студенти залишили свій університетський іспит на знак протесту проти рішення заборонити жінкам і дівчатам відвідувати університет.

Incredible scenes in Afghanistan today as male students walk out of their university exam in protest against Taliban’s decision to BAN women & girls from university. The time is now for men across the country to rise and stand in solidarity!

pic.twitter.com/l1lPP1NKFH — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 24, 2022

Днем раніше інші студенти здійснили цей же крок.

Solidarity matters. Male university students are abandoning & walking out of their exam in protest against Taliban’s decision to ban female students from university education. Several male professors have also resigned in protest so far. pic.twitter.com/mxMolmVTmq — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) December 23, 2022

На протести проти порушень прав виходять і самі жінки – у зв’язку з цим “правоохоронці” їх жорстоко б’ють, переслідують, обливають водою та навіть стріляють у них. Деякі зі студенток у знак протесту вривалися на пари або стукали у зачинені двері їхніх ВНЗ.

“No one can stop us” “I’m standing here for my rights” Afghan women and girls refuse to be silenced & intimidated as the Taliban continues to crackdown on their basic human rights and push them out of the public eye. Video via ⁦@sarittle⁩ pic.twitter.com/EugcRFBCOp — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) December 23, 2022

How does the Taliban treat men standing for women’s rights in Afghanistan? #LetHerLearn pic.twitter.com/Bn2czxi1ax — Habib Khan (@HabibKhanT) December 25, 2022

Афганські жінки виходить на протести скандуючи “освіта – наше право”.

Brave Afghan women continue to protest, chanting “education is our right” following the Taliban’s ban on women going to university pic.twitter.com/UdrA6pGOsX — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) December 25, 2022

“Закрили школи, світ мовчав… Закрили наші університети. Тиша. Тепер наші навчальні курси?. Що нам робити? Вбити себе?”, – запитує одна з жінок Афганістану, нарікаючи на бездіяльність світової спільноти.

“They closed the schools, d world remained silent…They closed our universities. Silence. Now our educational courses?. What are we supposed to do? Kill ourselves?”

Women of #Afghanistan mourn over Education Ban for Girls by #Taliban. We oppose #TalibanTerrorists #LetHerLearn pic.twitter.com/UJrNC5MnBu — Jyot Jeet (@activistjyot) December 23, 2022

Human Rights Watch розкритикувала заборону на навчання в університетах, назвавши її “ганебним рішенням, яке порушує право на освіту для жінок і дівчат в Афганістані”.

Студенти (переважно хлопці) з Пешавару (Пакистан) вийшли на марш проти заборони навчання дівчаток в Афганістані.

“Пешавар відкидає репресивну та женоненависницьку ідеологію Талібану. Пешавар підтримує мир і освіту. Молодці хлопці та дівчата!”, – написав активіст за права жінок Ziauddin Yousafzai.

Students ( mostly boys) from Peshawar, Pakistan march against ban on girls’ education in Afghanistan.

Peshawar rejects the repressive and misogynistic ideology of Taliban.

Peshawar stands with peace and education. Well done boys and girls!#LetHerLearn

pic.twitter.com/W5utXjlRvE — Ziauddin Yousafzai (@ZiauddinY) December 22, 2022

Очільниця МЗС ФРН Бербок заявила, що рішення талібів порушують гуманітарні принципи. Вона наголосила на рішучості відповіді міжнародної спільноти:

“Ми не погодимося, щоб таліби зробили гуманітарну допомогу іграшкою для свого женоненависництва. Вони позбавляють половину населення іншого базового права, порушують гуманітарні принципи та ставлять під загрозу життєві потреби людей. Ті, хто виключає жінок і дівчат з роботи, освіти та громадського життя, не тільки руйнують свою країну. Переслідування за ознакою статі також може бути злочином проти людства. Ми налаштовані на рішучу відповідь з боку міжнародної спільноти”.